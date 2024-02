Donosimo veliki vodič za Doru: Tko i kad nastupa, kad počinje, kako glasati za svojeg favorita

Sve je spremno za Doru 2024. koja će se održati u studijima HRT-a na Prisavlju. U izravnim prijenosima na HRT-u 22. i 23. veljače će se naći po 12 pjesama, a osam najboljih iz prve i osam najboljih iz druge će ići u završnicu u nedjelju 25. veljače. Tamo će se boriti za prestižnu statuu i odlazak na Eurosong.

Ovo je veliki vodič o glasanju za Doru, programu i natjecateljima...

Kako glasati na Dori?

Kako navodi HRT, u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji televotingom (SMS i pozivi) dok će u finalu o najboljoj pjesmu odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkog sudova i glasovi gledatelja.

Publika će moći glasovati putem telefonskih poziva (065 22 44 XX (redni broj pjesme), 0,20 € po pozivu s fiksne mreže i 0,32 € po pozivu s mobilne mreže) i SMS poruka (poruka sadržaja Dora XX (redni broj pjesme), 0,32 € po poruci).

Tako će ukupno 16 pjesama s najviše bodova po glasovima publike otići u veliku završnicu natjecanja.

Hrvatsku pjesmu predstavnicu će birati četiri hrvatska žirija, iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemlja sudionica - Italija, Njemačka, Ukrajina i Island. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a čine ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari...

U slučaju izjednačenja glasova publike i žirija pobjedničkom pjesmom bit će proglašena ona s više glasova publika.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Raspored nastupa na Dori

1. POLUFINALNA VEČER

1. Noelle – BABY, BABY

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

3. Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

4. MISHA – ONE DAY

5. Erna – HOW DO YOU LOVE ME

6. Eugen – TIŠINE

7. Vinko – LYING EYES

8. Barbara Munjas – NEPOBJEDIVA

9. Let 3 – BABAROGA

10. Lana Mandarić – MORE

11. Pavel – DO MJESECA

12. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

Foto: GOK

2. POLUFINALA VEČER

1. Lu Dedić – PLAVI LEPTIR

2. James Night – NEBO PLAČE

3. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

4. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

5. The Splitters – OD KAD TE SANJAM

6. Boris Štok – CAN WE TALK

7. Baby Lasagna - Rim Tim

8. ET - Pametnom dosta

9. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

10. Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

11. Natalie Balmix – DIJAMANTI

12. MARCELA – GASOLINE

Foto: PROMO

Program Dore

Prve večeri gledatelji mogu očekivati i atraktivan program. U prvoj večeri polufinala će nastupiti nastupiti francuski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu - Slimane. Radi se o trenutno jednoj od najvećih zvijezda u Francuskoj koji je pobijedio u petoj sezoni francuske inačice showa The Voice i koji je prodao preko 2 milijuna primjeraka albuma, osvojio je pet puta nagradu NRJ Music Award i ostvario preko 2 milijarde streamova na digitalnim glazbenim servisima. Na Eurosong putuje s pjesmom "Mon amour" (Moja ljubav), koju će na Dori imati prigode čuti hrvatska publika.

U drugoj večeri show programa dolazi predstavnica Slovenije na Eurosongu 2024. – Raiven. Nakon što je stotinjak prijavljenih kompozicija stiglo na natječaj Raiven je izabrana nakon preslušavanja i ocjenjivanja od strane žirija međunarodnih stručnjaka. Pjevačica imena Sara Briški Cirman je mezzosopranistica i pop pjevačica, a na Eurosongu će pjevati pjesmu Veronika koja je inspirirana legendom o Veroniki Desinićkoj. Pjesmu autorski među ostalima supotpisuje i Bojan Cvjetičanin, pjevač grupe Joker Out, koja je prošle godine oduševila na Eurosongu.

U finalnoj večeri Dore 2024. show program priredit će prošlogodišnji pobjednici Dore Let 3. No, HRT priprema još poneko iznenađenje za gledatelje.

Voditelji glazbenog natjecanja

Voditelji prve polufinalne emisije bit će Maja Ciglenički i Duško Ćurlić, a Dušku će se u drugoj večeri na pozornici pridružiti Anja Cerar. Finale Dore 2024. vodit će svih troje voditelja.

Foto: Dario Njavro za HRT

Kladionice za Eurosong i Doru

Iako se još ne zna tko ovog svibnja putuje u Malmö, na kladionicama za Eurosong popeli smo se na najviše mjesto kladionica u proteklih dvadesetak godina. Hrvatska je zauzela treće mjesto na kladionici, dok prvo drži Ukrajina, a drugo Italija.

POGLEDAJTE VIDEO:

A što se domaćih kladionica tiče, prvo mjesto uvjerljivo zauzima Baby Lasagna s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Slijede Let 3, pa eugen i Vatra.