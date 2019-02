'A tek je počela': Lidija Bačić na Dori je pokazala seksi tijelo

Osam ocjenjivačkih sudova i publika, koja glasa putem telefonskih poziva i SMS-ova, pobjednika biraju u omjeru 50:50, a u slučaju izjednačenog rezultata, odlučujući će glas imati publika.

>>> PRATITE UŽIVO TIJEK DOGAĐAJA:

21:22 Kad se Lidija Bačić (33) popela na pozornicu mnogi su poželjeli zafućkati, ali pjevačica se i za to pobrinula.

Foto: HRT

Fućkanje je također dio njezine pjesme.

Foto: HRT

'I stas i glas', voli Lille reći za sebe, a stas je i pokazala u oskudnoj odjevnoj kombinaciji.

Foto: HRT

21:18 Ema Gagro okružila se maglom kako bi otpjevala 'Redemption'.

Foto: HRT

Iskoristila je priliku da klekne na pozornici, a ventilatorima je pokušala izazvati da joj kosa vijori.

Foto: HRT

21:15 Ljubav je univerzalna, poručio je Luka Nižetić te voditeljici otkrio da se za Doru pripremao oko mjesec dana.

21:12 Roko Blažević (18) otpjevao je 'The Dream'. No, postoji problem - izgleda da je 'iskopirao' azerbajdžanski styling iz 2008.

Foto: HRT

Nastupio je u bijelim krilima, kakva su na Eurosongu imali Elnur Hüseynov (31) i Samir Javadzadeh (38).

Foto: HRT

21:08 Domenica (26) i njezine prateće vokalistice potrudile su se izgledati identično.

Foto: HRT

Izvele su pjesmu 'Indigo'.

Foto: HRT

21:05 Dočekali smo i prvi instrumentalni nastup večeri.

Foto: HRT

Elis Lovrić na gitari je odsvirala svoju pjesmu 'All I Really Want' s kojom nas želi predstavljati u Izraelu.

Foto: HRT

20:58 Luka Nižetić (35) Opatiju je vratio u osamdesete.

Foto: HRT

Na bini se pojavio u žutom odijelu s žutim cipelama, a u fluorescentnom okruženju pridružilo mu se dvoje plesača.

Foto: HRT

Lukin je nastup izazvao ovacije u publici, a neki su ga prozvali hrvatskim Rickyjem Martinom.

20:53 U stilu pin up djevojaka, Gelato Sisters izvele su pjesmu 'Back To That Swing'.

Foto: HRT Elegantno su se odjenule u crveno-crne kombinacije.

Foto: HRT

20:50 Jelena Bosančić voditeljima se pohvalila da je sama režirala svoj nastup.

- Ovo mi je prva Dora. Bila je velika trema jer smo nastupali prvi - priznao je Bojan Jambrošić.

- Konkurencija je jaka. Izvođači su sjajni, ima dosta različitih stilova. Drago mi je da sam dio ovog događaja s autorskom pjesmom - rekla je Kim Verson.

20:45 Lea Mijatović nedavno se udala pa ne moramo puno razmišljati kome pjeva Tebi pripadam, rekla je voditeljica najavljujući mladu pjevačicu.

Foto: HRT

U rozoj haljini nalik na vjenčanicu Lea je sama nastupila na pozornici.

Foto: HRT

20:40 Beta Sudar (18) nije spremna odustati, što je i pokazala svojom pjesmom 'Don't Give Up'.

Foto: HRT

Za nastup je odabrala zlatnu odjevnu kombinaciju, a poseban obol nastupu dale su plesačice sa zlatnim plaštevima.

Foto: HRT

20:36 Jure Brkljača u crnoj hudici otpjevao je ljubavnu pjesmu 'Ne postojim kad nisi tu'.

Foto: HRT

Na društvenim mrežama već su se pojavili komentari kako Brkljačina pjesma podsjeća na hitove Olivera Dragojevića.

Foto: HRT

20:33 Kim Verson (25) uz prateće vokale otpjevala je 'Nisam to što žele'.

Foto: HRT

Za nastup je odabrala kratku crnu haljinu i crne čizme.

Foto: HRT

20:30 'Tell me, Tell me, baybe', pjevala je Jelena Bosančić uz pratnju plesačica.

Foto: HRT Nastupila je u crnoj haljini, a za scensku pozadinu odabrala je crvenu boju.

Foto: HRT

20:25 Bojan Jambrošić (33) i Danijela Pintarić (39) izveli su pjesmu 'Vrijeme predaje' i time, kako bi Mirko Fodor rekao, probili led ovogodišnje Dore.

Foto: HRT Nastup im je obilježila narančasta scenografija.

Foto: HRT

20:20 Voditeljski tim čine Iva Šulentić, Jelena Lešić i Mirko Fodor.

Foto: HRT

- Izraelci očekuju da im pošaljemo pjesmu i zato smo ovdje večeras - rekla je Lešić.

HRT donosi pojašnjenje glasovanja: ukupni broj gledatelja jednak je ukupnom broju bodova žirija. Bodovi se međusobno zbrajaju i pobjednik je izvođač s najvećim brojem bodova. Prilikom glasovanja bitno je zapamtiti redni broj izvođačeva nastupa.

Foto: HRT

Glasat će se nakon što pogledamo sve večerašnje nastupe, a glasovanje će trajati 15 minuta.

20:10 Prva Dora nakon devet godina pauze započela je kratkom bubnjarskom točkom.

Foto: HRT

Nakon nje je uslijedio nastup naše prošlogodišnje predstavnice na Eurosongu, Franke Batelić (26).

Foto: HRT

Pjevačica je pjesmu 'Crazy' započela pjevati iz publike da bi se uz pomoć 'leteće ljuljačke' spustila na binu.

Foto: HRT

19:40 Opatijska sportska dvorana 'Marino Cvetković' spremna je za večer odluke. Izvođači su već oko 19 sati prošetali crvenim tepihom.

Foto: HRT

Većina izvođača došla je odjevena u kostime za nastup.

Foto: HRT

19:30 Željen Klašterka, šef hrvatske delegacije za Eurosong, potvrdio nam je kako je sve spremno kako bi se svečanost odvila prema planiranom.

Foto: 24sata/24sata

- Probe su prošle odlično i gledatelji će moći uživati, a Opatiji se vraća stari sjaj - istaknuo je voditelj projekta Dore.

Foto: 24sata/24sata



Lidija Bačić (33), jedna od natjecateljica, smatra da je potrebno imati i stas i glas.

- Prema kolegama nisam ljubomorna, jer ja uvijek volim dati sve od sebe - kaže Lille.

Foto: 24sata/24sata

Ne smeta ju konkurencija, već je smatra poželjnom.

- Drago mi je što sam večeras tu, a konkurencija je uvijek zdrava - tvrdi Lille.

***

Doru će, pjesmom 'Crazy', kojom nas je lani predstavljala na Euroviziji, otvoriti Franka Batelić (26).

Natjecatelji će nastupati po sljedećem redoslijedu:

1. Vrijeme predaje - Bojan Jambrošić & Danijela Pintarić

2. Tell Me - Jelena Bosančić

3. Nisam to što žele - Kim Verson

4. Ne postojim kad nisi tu - Jure Brkljača

5. Don't Give Up - Beta Sudar

6. Tebi pripadam - Lea Mijatović

7. Back To That Swing - Gelato Sisters

8. Brutalero - Luka Nižetić

9. All I Really Want - Elis Lovrić

10. Indigo - Domenica

11. The Dream - Roko

12. Redemption - Ema Gagro

13. Tek je počelo - Lidija Bačić Lille

14. Tower Of Babylon - Lorena

15. I Believe In True Love - Bernarda

16. In The Shadows - Manntra