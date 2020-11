Dora 'oplela': 'Žao mi je što ljudi ne vide potencijal farme'

Dok tim trstika neumorno radi kako bi čim prije završili svoj zadatak, Prince od Dore pokušava doznati što će napraviti s 500 vranaca koje je osvojila u igri imuniteta, odnosno hoće li to podijeliti sa zajednicom

<p>Ulog ovoga tjedna poprilično je na cijeni, a tko će ići u dvoboj ovisi o isključivo o obavljenom tjednom zadatku. Dok je tim izvidnica već završio svoj zadatak te uživa na farmi, tim trstika na izmaku je snage, a kraj se još ne nazire. <strong>Andrijana</strong>, iz tima trstika, uvjerena je kako neće dobiti imunitet te će ona tako postati prva duelistica.</p><p>- Mislim da su nam šanse 50-50, ali ipak sam obula ove, niti ne znam što je patika, cipela koje već nosim par dana otkad radimo na zadatku jer si čuvam patike, polako razmišljam da bi mogla ući u dvoboj, pa da imam poštene patike - spremna je Andrijana, a već zna i koga bi izabrala za suparnika u dvoboju – <strong>Katarinu</strong>, za koju kaže kako ima posebne simpatije kod <strong>Saše</strong>.</p><p>- Ne znam ja zašto on toliko gura tu Katarinu, mislim da mu se sviđa i vidim te poglede, ali ne vidim samo ja, vide i drugi - objasnila je. S druge strane, i Katarina je svjesna da bi upravo nju Andrijana mogla izazvati u dvoboj, ukoliko kao tim ne osvoje imunitet.</p><p>- Ja se spremam u svojoj glavi da postanem druga duelistica. Ja joj idem malo na živce, pa vjerojatno će zato mene odabrati - kazala je.</p><p>Dok tim trstika neumorno radi kako bi čim prije završili svoj zadatak, <strong>Prince </strong>od<strong> Dore</strong> pokušava doznati što će napraviti s 500 vranaca koje je osvojila u igri imuniteta, odnosno hoće li to podijeliti sa zajednicom.</p><p>- To je kod mene, ali to je naše. Zamisli da toga nema, to je za crne dane! - odgovorila mu je Dora, no Prince nije bio pretjerano sretan s odgovorom.</p><p>- Meni je samo jako žao što ovdje generalno ljudi ne vide potencijal ove farme u stvarnoj proizvodnji i plasmanu proizvoda, nego samo mjesto gdje mi eto obavljamo neke zadatke za koje dobijemo novac za naredni tjedan ako prođemo - objasnila je Dora.</p>