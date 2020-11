Drama na farmi: Prince uzrujao trgovačkog putnika, vikao je

Prince se požalio kako im je prije dva tjedna trgovački putnik Mimi dvaput zaračunao meso. On se zbog toga uzrujao i rekao kako će otići, no Dora je uspjela smiriti situaciju

<p>Kako su već dva tjedna kratki s budžetom, farmeri su za ovaj tjedan odlučili se potruditi i izraditi čim više domaćih proizvoda koje bi ponudili trgovačkom putniku u zamjenu za namirnice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Prince</strong> je sa sobom u kupnju poveo<strong> Doru</strong> koja je poprilično ozbiljno shvatila zadatak te je čak i Princeu davala pokoje savjete, i <strong>Stjepana </strong>jer su namjeravali prodati njegovu sliku koju je nacrtao. Stjepan je nacrtao, kako je objasnio, jednu lijepu Kubanku, i svoju sliku procijenio je na sedam tisuća vranaca, a kada je otkrio platno, trgovački putnik nije se mogao suzdržati od smijeha.</p><p>- Ovo ja doma ne bih mogao staviti, djeca bi mi se prepala! - kazao je trgovački putnik <strong>Mimi</strong> i za sliku ponudio 10 vranaca.</p><p>- Nije on jedini koji je tako reagirao, imam ja starijih susjeda u ulici koji su isto tako komentirali, da oni to ništa ne razumiju, da tako nešto mogu i oni nacrtati - rekao je Stjepan i dodao:</p><p>- Mene su u početku znali malo štrecnuti takvi negativni komentari, ali s vremenom nekako otupiš na to.</p><p>Na kraju sklopili su dogovor, da će trgovački putnik sliku dati galerijama na procjenu. No, prava drama uslijedila je kada se Prince požalio kako im je prije dva tjedna dvaput zaračunao meso.</p><p>- Znači ja sam ukrao? - počeo je vikati Mimi i sav uzrujan kazao:</p><p>- Ako se ovako nešto dogodi zaboravite me, tražite drugog dobavljača! Na kraju Dora je uspjela smiriti situaciju i zaustaviti Mimija da ode.</p>