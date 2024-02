Đorđe Balašević preminuo prije tri godine: Olivera ga je potajno došla pozdraviti prije smrti...

Zagreb, Sarajevo, Beograd, Pula, pa naravno i njegov rodni Novi Sad te cijela regija prije tri su se godine oprostili od legendarnog glazbenika Đorđa Balaševića. Panonski mornar, kako su ga mnogi rado zvali, preminuo je iznenada, u 68. godini i od upale pluća.

U zimu 2021. je kantautor obolio od upale pluća. Prvo se liječio kod kuće, a onda je hospitaliziran u beogradskoj Infektivnoj klinici. Svega nekoliko dana je preminuo, a iza njega su ostale dugogodišnja supruga Olivera, kćeri Jelena i Jovana te sin Aleksa, kao i nebrojeni stihovi, pjesme i sjećanja.

Foto: Davorin Visnjic/HISTORY I/C

Đorđeva i Oliverina ljubav ostala je jedna od onih ljubavnih priča koje se pamte i pričaju, a on ju je opjevao u više navrata. Svoj nevjerojatni dar za pričanje priče kroz glazbu pokazao je u prvoj pjesmi koju je posvetio svojoj Oliveri, 'Provincijalki', u kojoj je opisao njihov prvi susret.

- Rekli su mi da je došla iz provincije. Strpavši u kofer snove i ambicije - pisao je tada Oliveri Savić, koja je u Novi Sad stigla iz Zrenjanina kao studentica i perspektivna gimnastičarka. Bila je jugoslavenska reprezentativka gimnastike i trebala je otići na Olimpijske igre 1980. u Moskvi, no ostala je trudna. Đoleta je upoznala slučajno, a bila je to ljubav na prvi pogled. Svojevremeno je i sama Olivera rekla da 'Provincijalka' savršeno opisuje njihov prvi susret.

- Ja sam za stolom čitala bilješke s predavanja, spremala ispit i gledala često kroz prozor čekajući da se pojavi. Tada mobilnih telefona nije bilo, pa je Đole zviždao pod prozorom. Kada bih čula njegov zvižduk, brzinom svjetlosti bih potrčala kroz hodnik da ga vidim - otkrila je ona.

Od početka su bili nerazdvojni, a kada je otišao na ljetovanje u Umag, shvatio je da mu nedostaje, nazvao ju je s recepcije hotela i pitao hoće li se udati za njega. Nije stigla ni odgovoriti, a on je sjeo u golf i vozio do Zrenjanina. 1981. su se vjenčali, ali nisu pravili veliku svadbu jer je pjevačeva majka preminula godinu dana ranije.

Foto: Patrik Samuel Cvetko/Privatni album/kolaž

- Htio sam vjenčati 15. kolovoza kad je najtoplije, da bih mogao da budem u nekoj majici. Dogovorili smo se ipak da to bude 7. svibnja, jer je bila sasvim neizvjesna situacija oko mog dolaska iz vojske. Kao hranitelj porodice nisam to bio i formalno. Dokument je bio veoma važan. Ali nismo željeli nikakve ceremonije i pompe. Odabrali smo četvrtak. Nismo htjeli da to bude ni subota, ni nedjelja, jer su se baš tad vjenčavali neki moji prijatelji i nisam htio da se sretnemo i da se diže neka frka, da nešto vrištimo, skačemo... Nikome ništa nismo rekli, pokupili smo se na brzinu, čak smo malo i zakasnili... - pričao je jednom Đole.

Vjerojatno najpoznatija pjesma koju joj je posvetio je 'Olivera', uz koju je ispraćen na svoj posljednji počinak.

Foto: Screenshot/021.rs

- Ona je moj mali, vjerni Sančo Pansa. Moja ljubavnica, suborac i najbolji drug - rekao je jednom prilikom pjevač.

Kada je Đorđe završio u bolnici s obostranom upalom pluća, bilo je vrijeme korone pa ga nitko, niti Olivera, nije mogao posjetiti. Ona je ipak našla način da se vide.

- Obilazeći oko zgrade sam naišla na jednu poznanicu i pitala sam zna li otprilike gdje je njegova soba i gdje je njegov prozor. Rekla mi je da je u prizemlju i odvela me iza zgrade. I naravno da smo se vidjeli. Samo je pružio ruku i pozdravio me na identičan način, kao da ništa tu nema fatalno. Da nema rastanka - prisjetila se Olivera njihova posljednjeg susreta.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Nakon smrti Panonskog mornara, obitelj Balašević, pa i Olivera, sve se češće nailaze na meti kritika razočaranih obožavatelja. Smatraju da način na koji raspolažu očevom baštinom nije prikladan. Naime, 'osudili' su tribude bendove koji izvode Balaševićeve pjesme, a njegova kći Jelena kazala je da je to tako jer njezin otac to nije volio.

- On je to zvao karaoke memorijal. To je bio njegov izraz i rekao je: ne podnosim ovo! Užasavao se toga, i rekao je sljedeću rečenicu: ‘Samo ovo nikada nemojte dozvoliti' - rekla je jednom prilikom.