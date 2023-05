Prozor tuge: Olivera Balašević opisala zadnji susret s Đoletom u bolnici, 'komuniciraju' i danas

U nedjelju, 21. svibnja, u emisiji Agape, Olivera Balašević (64) prisjetila se posljednjeg susreta s pokojnim suprugom, kantautorom i pjesnikom Đorđe Balaševićem.

Olivera je zadnji put supruga vidjela u bolnici gdje se liječio od koronavirusa. Ispričala je kako ju je dozivao zviždukom ispod prozora studentskog doma, a ona je po tome znala da je stigao.

- On je dolazio pod prozor mog studentskog doma. Imali smo naš zvižduk i ja bih znala da je on stigao. Trčala bih brže-bolje dolje nadajući se da će ti trenuci biti puni smijeha, originalno duhovitih zapažanja i šetnje - rekla je.

Kada je Balašević bio u bolnici, nitko ga nije smio posjetiti, no ona je pronašla način kako doći do njega.

- Obilazeći oko zgrade sam naišla na jednu poznanicu i pitala sam zna li otprilike gdje je njegova soba i gdje je njegov prozor. Rekla mi je da je u prizemlju i odvela me iza zgrade. I naravno da smo se vidjeli. Samo je pružio ruku i pozdravio me na identičan način, kao da ništa tu nema fatalno. Da nema rastanka - prisjetila se Olivera njihova posljednjeg susreta.

Isto kao što su se nalazili na početku ljubavne priče, na isti način su se rastali. Priča o prozorima ima poseban značaj za Oliveru koja je ostala bez supruga prije dvije godine.

- On je zauvijek ostavio jedan prozor preko kojeg komuniciramo i dan-danas. Ja sam mu mahala i pokazivala da bude jak i čvrst. Pozivala ga, kao što je on mene zvao da izađem iz studenjaka. Za njega bi to sigurno bila neka nova pjesma kojom bi rasplakao prvo mene pa onda i generacije i generacije - rekla je.

