Dorian na poligonu skoro ostao bez gaća, a Mihaela je otkrila: 'Bavim se taksiranjem noću...'

U okršaju Doriana i Ognjena, Ognjen je svom timu ponovno donio pobjednički bod, pa su crveni ovoga puta slavili u igri za nagradu rezultatom 8:5.

- Borba za hranu nama je poseban motiv, naročito stoga što je nismo osvojili prošli put - istaknuo je Mitar u novoj epizodi 'Survivora'.

- Malo sreća ide na njihovu, malo na našu stranu. Imamo i sutra - komentirala je Mihaela gubitak ove velike nagrade koja se sastoji od kreveta koje je pobjedničko pleme dobilo na korištenje na četiri dana i doručak za dva dana.

I Dorian je imao nešto za reći o igri koja je iza njih:

- Borio sam se za krevet, ali prvenstveno sam se borio za svoje plave. Na pola poligona u drugoj rundi skoro sam ostao bez gaća. Tako da je Survivor umalo postao 18+.

Poslije igre, plavi su zaključili da im nije do kreveta, a Matea je istaknula kako je tužna što su izgubili, no napokon je uspjela smršavjeti, nakon pet godina odlazaka na dijete, pa joj nije ni do obilnih doručaka.

I Nancy je zaključila kako joj nije pametno da sada legne u krevet, jer bi se onda ponovno morala privikavati na tvrdo tlo zbog čega bi pala u napast zamoliti sve da glasaju za nju da se vrati kući u svoj krevet.

Na tvrdom tlu Mihaela je gubitničkom plavom timu otkrila detalj iz svog privatnog života, a to je da se u slobodno vrijeme bavi taksiranjem.

- Upoznaš puno ljudi iz različitih dijelova svijeta. Bude jako zanimljivo. Ja sam tip koji vozi po noći jer mi više paše zbog oka i bude zanimljivih priča ljudi iz klubova. Imala sam sreće da nisam imala neugodnih iskustava - ispričala je Mihaela.

Što sljedeće očekuje natjecatelje u Survivioru na egzotičnoj lokaciji Dominikanske Republike, ne propustite pogledati u novoj epizodi.