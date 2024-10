Doris Dragović nastupila je u haljini s posebnim detaljima: 'Uživala sam u djeliću povijesti'

Ne znam jesam li ikad imala tremu. Možda na samim početcima, tremu u onom apstraktnom smislu, nazovimo to tako. Ja sam uvijek imala nervozu je li sve i jesu li svi na svome mjestu. Nikako se riješiti tog svog organizatorskog duha i odgovornosti, rekla nam je glazbena diva Doris Dragović nekoliko minuta prije izlaska na pozornicu.

Tisuće obožavatelja pohrlili su u subotu navečer na njezin veliki koncert u osječkoj dvorani Gradski vrt, kako bi uživali u stihovima najbolje hrvatske vokalistice.

- Uvijek je teško složiti repertoar, ali uvijek napravimo neki konstrukt koji želimo pokazati. To je nešto što osmišljamo, sjednemo pa se bavimo time danima. Svatko iz orkestra ima neku zgodnu ideju, na kraju je taj popis pjesama posljedica pametnih prijedloga pravih muzičara. Imam sreću da s tim ljudima nisam samo kolega, već smo dugogodišnji prijatelji - priznaje Doris.

Foto: Mario Poje/bravo!

Koliko joj znači nastup u srcu Slavonije, pokazala je detaljem kojeg je s radošću nosila. Oko vrata je ponosno stavila slavonske dukate.

- Večeras se osjećam jako posebno zbog ovog što nosim na sebi. Moram se zahvaliti gospođama Jeleni i Anici, hvala Bogu što ste jedne od rijetkih koje ovo još uvijek čuvaju. Hvala vam što ste mi posudile ovo blago, ovo uživanje u djeliću vaše povijesti - izjavila je glazbena diva za čije je raskošne kreacije i ovoga puta bila zaslužna dizajnerica Anamarija Asanović.

Foto: Mario Poje/bravo!

Iz karijere dulje od četiri desetljeća izdvojila je svoje najveće hitove, među kojima su "Selim ti ja", "Marija Magdalena", "Krivi ljudi", "Malo mi za sriću triba", te brojne druge. Na repertoaru se prema željama publike našao i popularni stari hit "Srdele", a za Slavoniju je otpjevala i "Ljubav staru".

Njezini će koncerti uskoro postati bogatiji s još pjesama, na kojima radi s Ivanom Huljićem.

- Pjesme su otpjevane i odsvirane, sada kreće faza produkcije. Još uvijek nemam točan datum kada će album izaći, ali sretna sam što dolazi i to je bila Ivanova ideja. On je htio ploču sa svojim potpisom i drago mi je što smo se odlučili za to - otkrila nam je.

U nekoliko navrata je tijekom koncerta istaknula da obožava mlade ljude pa je tako dio koncerta posvetila upravo onima pred kojima je blistava budućnost.

- Mladost je za mene ljepota, mladost je za mene budućnost. Ona dolazi iza mene, i kada me ne bude više... Ima jedan dragulj, jedan skupi, fini, najbolji. Tako je meni, a nadam se da će biti i vama. Mia Dimšić - najavila je Doris svoju kolegicu, Osječku glazbenicu Miu Dimšić koja je izvela svoju pjesmu "U tvojim rukama".

Foto: Mario Poje/bravo!

Slatki prizori odvijali su se kada je na scenu Doris pozvala dječji zbor Osječki zumbići. Najmlađe glazbene nade otpjevale su zajedno s Doris kultnu pjesmu Tine Turner, "We don't need another hero".

Neumorna Doris sinoć je u Osijeku priredila koncert i atmosferu za pamćenje, vidno raspoložena malo se i našalila: "Vidite vi što je to kada te ponese glava luda. Onda se uskačem pa ujutro moram kardiologu".

Vjerujemo kako će glazbena diva očekivanja nadmašiti i na nadolazećim koncertima, 23. studenoga u zadarskom Višnjiku, zatim 6. prosinca u riječkoj dvorani Zamet.