Doris Dragović o Livaji: 'On je briljantan. Kad netko tvoj igra dupla je napetost i uzbuđenje'

To se čekalo. Glazbena diva Doris Dragović (61), 12. studenoga održat će koncert u svome gradu, u splitskoj Spaladium areni i na najbolji mogući način proslaviti 40 godina uspješne karijere. Najavljujući ovaj veliki glazbeni događaj koji donosi Radio Dalmacija pjevačica je otkrila kako se nosi sa stresom i zbog čega se borila s emocijama na posljednjem koncertu u splitskoj Areni.

POGLEDAJTE VIDEO:





Jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice Doris Dragović, nakon dugih sedam godina, nastupit će u najvećem koncertnom prostoru u Dalmaciji, a ulaznice su već u prodaji putem sustava Eventim.





'Vrime leti… Ali nekako, kad imaš pismu kao argument, onda ništa nije važno. Kad je bilo zadnji put i kad će biti idući put..', rekla je na Radio Dalmaciji najavljujući veliki koncert u svom rodnom gradu.





'Iz tih razloga nije lako. Nekako, kao da si došao materi i ocu doma držati koncert. Osim toga, Split je oduvijek grad pjesme. Samim time nije lako, ali kada krene pjesma, onda je lako. Svi pjevaju sjajno u toj dvorani i nemaš što više poželjeti kao izvođač nego takav zbor.'



Jedan događaj s posljednjeg koncerta u Spaladium areni posebno joj se urezao u sjećanje.



'Kad je doživljaj koji mi publika upućuje prejak, mene stisne u grlu i nemam kontrolu glasa, a volim je imati. Zato se odmaknem od mikrofona, okrenem prema bubnjaru, gutam da ne ode na oči. Strašno sam zahvalna zbog toga. Prošli put mi se to dogodilo na zadnjem koncertu u Spaladium areni kada je publika meni pjevala pjesmu. Pjevali su 'zato ti Doris hvala' umjesto 'zato ti more hvala'.'





Dobro raspoložena Doris otkrila je i kako se nosi sa stresom uoči ovako velikih glazbenih događaja.



'Sva moja nervoza i napetost je u danima organiziranja, priprema, proba, komunikacije s orkestrom, da mi nije njih na psihijatriji bi završila. Ogromnu podršku imam, i prijatelja i kolega, obitelji, svih. Dan i pol prije koncerta ja se 'otkopčam' i nema više ničega. Pripadam tome što se događa, dolazim spremna. Nema šokova, stresa. Možda svi oko mene imaju, ali ja ne', ispričala je glazbena diva, miljenica svih generacija.





'Mnogi nisu bili ni u planu kad sam ja počela pjevati, a sad su sa mnom na koncertima. To je malo zastrašujuće jer svjedočiš kako vrijeme leti, ali je i silni kompliment kad vidiš generacije koje su stasale s tobom i s tvojim pjesmama.'





Dan nakon finala Hrvatskog kupa i to se nametnulo kao jedna od tema razgovora. Je li gledala utakmicu, zanimalo je Ines Nosić i Gordana Vasilja.



'Iris i Marko Livaja su mi familija. Drugačije je kada netko tvoj igra, gledaš to kroz neku privatnu prizmu, dupla je napetost i uzbuđenje. On je briljantan, pa smo svi doma sretni.'





U razgovoru je otkrila i kako to izgleda kad njezin suprug i ona izađu na plesni podij, a baš nedavno su se rasplesali na vjenčanju Marka i Iris.



'Moj suprug je plesač nad plesačima i jako voli plesati, a kako se mi poznajemo, onda mi na podiju izvodimo plesne egzibicije. Ma kakvi ples sa zvijezdama, to se sakriju svi kada se nas dvoje pojavimo, pometemo sve. Što se tiče vjenčanja, najbitniji dio se dogodio na početku, u crkvi kad su se obećali jedno drugome, i gdje su uputili lipe riči. To je nešto što me uvijek ispočetka duboko dirne, razbije do srži.'

Najčitaniji članci