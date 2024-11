Doris Dragović rasplesala Zadar pa poručila: 'Ovdje sam doma'

Omiljena glazbena diva, Doris Dragović, priredila je pravi spektakl svojim Dalmatincima. Koncert u Višnjiku bio je emotivan i prepun ljubavi, a Doris je svojim nastupom još jednom pokazala zašto je voljena i poštovana već više od četiri desetljeća.

- Hvala vam od srca što ste odlučili ovu večer provesti s nama. Hvala vam što ste došli. Prvi puta sam u ovom prekrasnom prostoru, ali nisam prvi put u Zadru. Večeras sam naravno došla doma - poručila je na početku koncerta, a publika je njezine riječi dočekala s oduševljenjem.

Zadar: Koncert Doris Dragović na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

S repertoarom koji je obuhvatio najveće hitove iz bogate karijere „Selim ti ja“, „Marija Magdalena“, „Krivi ljudi“, „Malo mi za sriću triba“ doslovce je ispunila srca publike, a posebno jedno.

- I moj jedini je ovdje večeras, naravno. Uvijek! Dajte mu jedan aplauz, za mene i njega i naše 34 godine – poručila je Doris, posvetivši pjesmu „Jedini“ svom suprugu Mariju.

Višnjik je bio prepun, a publika je uživala u svakome tonu, svakome stihu. Iskrena povezanost s obožavateljima bila je očita u svakom trenutku, jer je Zadar dočekao s velikim entuzijazmom i ljubavlju.

Zadar: Koncert Doris Dragović na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Lijepo je kada si ispuniš san i kada iza tebe ne ostane ništa što si dužan, ikome. Evo jedne pjesme koja o tome pjeva 'Ni riči nikome ne dugujem'.

Kao i svaki put kada ima priliku, istaknula je i ljubav prema mladima s kojima rado surađuje.

- Znate da volim mladi svijet, mladost lijepu... Ivan Huljić je taj moj mladi prijatelj i znate što, negdje sada uskoro trebao bi izaći novi album, sve se finalizira, samo da se još nas dvoje poklopimo, dogovorimo...

Posebni gosti, dodatno su uljepšali zadarski glazbeni spektakl. Dječji zbor HNK Zadar omiljenu Doris počastio je poznatom „Kalelargom“, a zajedno su otpjevali i otplesali svjetski hit We Don’t Need Another Hero, posvećen preminuloj legendi Tini Turner.

Zadar: Koncert Doris Dragović na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

S tugom se prisjetila i svoga preminulog kolege Jasmina Stavrosa, za kojeg je otpjevala pjesmu „Umoran“, što je izazvalo snažnu emotivnu reakciju publike.

Na kraju, Doris se po tko zna koji put zahvalila publici svih generacija.

- Hvala što ste nas izabrali večeras, hvala vam puno, ako vam je bilo i trunčicu lijepo kao što je bilo nama, onda tu ljepotu zaključajte u srce, da nas opet spoji, da se opet nađemo, da opet zapjevamo, a do tada stavite nas u koju molitvicu ili u neku lijepu misao, nama dosta... Hvala vam i volim vas!

Ova večer bila je više od koncerta – bila je to emocionalna, glazbena bajka koju će svi prisutni zasigurno još dugo nositi u srcu.