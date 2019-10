Doris je prvo kupila kuću bez kredita, a sad je i dala otkaz...

Dragi moji, sutra je moj zadnji dan na Narodnim radiju. Nakon skoro sedam prekrasnih godina suradnje odlučila sam da je vrijeme za neki novi put, započela je voditeljica Doris Pinčić Rogoznica (31) novu objavu na društvenoj mreži.

- Tijekom svog ovog vremena na našoj zgradi družila sam se s ljudima koji su putem postali moji prijatelji i obitelj. Zato mi nije bilo jednostavno donijeti odluku o odlasku. Ali život je prepun promjena, očekivanih i neočekivanih. Svoj sam posao radila sa sto posto srca od prvog dana i bit će tako i sutra, zadnjeg dana - dodala je.

U nastavku je zahvalila svojim vjernim slušateljima te im poručila da se sad nadalje nalaze na istoj strani.

- Zahvaljujem se svima vama koji ste bili uz mene, koji ste me slušali, zvali, pisali sve ove godine. Zajedno smo plakali i smijali se, dijelili teške, ali i one divne trenutke kojih je bilo puno više. Odsad pa nadalje smo s iste strane, iako ipak mislim da ću ja zauvijek biti najvjerniji slušatelj i obožavatelj. Imam lijepe ideje i planove za budućnost, hvala svima koji me pratite i inspirirate, uskoro vam pišem o svemu. Za sada, do slušanja! P.s. Ne zaboravite kad se sretnemo zapjevati iz sveg glasa 'Svirajte, svirajte, pjesmu ponesite njoj' - zaključila je.

Za 24sata Doris je potvrdila kako odlazi s Narodnog radija, no nije željela otkriti zašto napušta radno mjesto niti koji su joj budući poslovni planovi.

- Na snimanju sam, a i ne mogu otkriti više detalja - kratko nam je poručila.

Podsjetimo, Doris se nedavno osvrnula na kupnju kuće sa suprugom Borisom Rogoznicom (30), koji je otkrio da su kuću u Zagrebu kupili bez kredita, zbog prethodnih sedam, osam godina intenzivnog rada.

