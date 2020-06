'Doris je uzela firmu, a kome će sada pripasti obiteljsko vino?'

Boris Rogoznica (32) se potužio u listopadu 2019. svojim pratiteljima na društvenim mrežama kako od glazbe 'nema kruha' i da se zato baca u proizvodnju vina. 

- Odavno sam shvatio da u ovom glazbenom biznisu kojeg obavljam, nikada neću biti najbolji. Jednostavno nemam taj kapacitet, talent, znanje i vještine da mogu konkurirati mnogima koji su puno više od mene dobili rođenjem, a potom i naobrazbu od malih nogu - rekao je Boris prošle godine. Fotografirao se s bocom svog vina i pokazao etikete na kojima su uz njega supruga Doris Pinčić Rogoznica (31) i djeca Donat (6) i Gita (2) dok su bili mlađi. Nazvao ga je 'Obiteljsko vino obitelji Rogoznica'. 

- Kad već svojim klijentima ne mogu dati virtuoznost na gitari i baciti ih u trans svojim školovanim glasom, mogu im dati nešto puno važnije od toga. A to je osmijeh, volja i želja na bini, susretljivost, lijepa riječ i butelja izvanrednog vina, kao namjenski poklon za sve moje klijente i suradnike - rekao je Rogoznica. Dodao je da proizvodi bijelu Cuvée graševinu i Sauvignon blanc. 

S obzirom da fanovi i pratitelji dvojca, kao i velik dio javnosti, prati trenutno svaki korak bivšeg para Pinčić-Rogoznica, mnogi su se zapitali što će sada biti s proizvodnjom vina.

- Doris je preuzela firmu, a kome će sada pripasti obiteljsko vino? - upitali su se. Nekada zajednička obiteljska tvrtka, znakovito nazvana DPR d.o.o. prema inicijalima TV voditeljice, više nije i Borisova. Poslovna djelatnost osnovana 2015. i dalje je aktivna u statusu mikro poduzetnika, no na popisu zaposlenih glazbenika više nema. Uskoro bivši supružnici imaju i obiteljsku kuću koju su prošle godine kupili, kako je Rogoznica rekao, bez kredita. 

- Uspjeli smo kupiti kuću bez kredita u ovih zajedničkih sedam, osam godina intenzivnog rada. Jako smo sretni i ponosni zbog toga, jer je to nekako životna misija većini parova. Oboje smo odrasli u kućama u Dalmaciji i takva se sloboda ne može mjeriti sa stanom, koliko god on bio velik - rekao je Boris u rujnu 2019. za Slobodnu Dalmaciju.