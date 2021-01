Voditeljica Doris Pinčić (32) je u razgovoru za Jutarnji list izjavila kako je 'slava sama po sebi isprazna i nema nikakvu svrhu'.

- Mislim da nepotrebno uzimam prostor bitnim temama u društvu i da je to prevršilo svaku mjeru. Raspravljati o nečijem repu dok se ljudima 20 km od nas ruše krovovi na glavu mi je bolno i mislim da smo s tim prešli svaku granicu ukusa - poručila je.

No iako misli da je slava isprazna, Doris ne može pobjeći od nje. Osim što vodi emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska', Zadranka se nerijetko pojavljuje i u televizijskim reklamama.

Osim toga, itekako je aktivna na društvenim mrežama. Gotovo da i ne prođe dan, a da nešto ne objavi na Instagramu.

Također, vodila je brojna događanja koja prate gotovo svi mediji. Primjerice, prošle godine je vodila Doru, ali i Splitski festival te otvorenje Sportskih igara mladih u Prelogu. Vodila je i 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'.

Godinama je radila i na Narodnom radiju, no kako je rekla, odlučila je da je vrijeme za neki novi put. Uz to, Pinčić ima i projekt 'Kuhinja babe Eve', s kojim putuje po raznim dijelovima Hrvatske.

- Vidi, ja znam da sad odem u Omiš i tamo se u emisiji poljubim s nekim frajerom, to bi odmah buknulo, svi bi odjednom pričali o 'Babi Evi', to bi bila nacionalna vijest. Svjesni smo da imamo taj adut u rukavu. Ali, nikad mi to nije palo na pamet. Zar ne bi gorjeli portali - rekla je za Jutarnji list pa zaključila:

- Stojim kod onoga što sam rekla: popularnost kao takva nema nikakvu svrhu. Ja sam ta koja odlučujem što ću podijeliti javno, a što sačuvati. Svi smo od krvi i mesa, ali meni je važno da mogu pogledati mami i tati u oči, a što će drugi misliti - briga me. Jer, ako ti popularnost služi da ti titra egu što te netko kao voli, to ništa ne znači jer sutra te više ne voli. Ali, zato što će zbog te iste moje popularnosti netko pogledati 'Kuhinju babe Eve' i čuti te ljude, što imaju reći, onda ta popularnost dobiva neku vrijednost.