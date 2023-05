Doris Pinčić Guberović ne staje raditi ni u visokoj trudnoći: Sad je vodila kulinarsko natjecanje

Nagrađivani nizozemski kuhar Rudolph van Veen (56) pripremao je jela u zagrebačkom City Center One Eastu, a trudna Doris Pinčić Guberović (34) vodila je cijeli program.

Foto: Lovro Domitrović/PIXSELL

U kulinarskim vještinama natjecali su se i Morana Zibar, Mile Butorac i Sandra Rončević kako bi rekonstruirali što bolji recept slavnog chefa. Doris je zablistala u tregericama ispod kojih se nazirao poveći trbuh, no detalje trudnoće vješto skriva od javnosti. Ovo će joj biri treće dijete, ali prvo sa suprugom Davorom Guberovićem za kojeg se udala krajem 2022. godine.

Foto: Lovro Domitrović/PIXSELL

Inače, Rudolf je već bio u Hrvatskoj i to prije devet godina, a svoje kulinarsko umijeće tada je pokazao u kulinarskom showu u Oxbo Urban Bar & Grillu u Zagrebu. Nizozemski kuhar tada je probao zagorske štrukle koje su ga oduševile.

- Jedna od mojih ljubavi su zasigurno kolači te me po tome ljudi najviše prepoznaju, upravo zahvaljujući emisiji Rudolphova pekarnica na 24Kitchen TV-u, no istovremeno veliki sam ljubitelj slanih jela. Uvijek me veseli doći u novu zemlju te istražiti okuse i mirise tradicionalnih jela, stoga moram priznati kako su me zagorski štrukli koje sam probao uistinu oborili s nogu - rekao je tada.

Foto: Lovro Domitrovic/ PIXSELL

Rudolph je kulinarsku školu završio 1985. godine, a kasnije se specijalizirao za slastičarske proizvode te nosi titule 'Certified Masterchef' i 'Certified Master Pâtissier', to jest titule certificiranog majstora kuhara i slastičara.

Foto: Lovro Domitrovic/ PIXSELL

Najčitaniji članci