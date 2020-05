Doris Pinčić pokazala je novu frizuru: 'Odlično, prva liga si'

Glumica i voditeljica Doris Pinčić Rogoznica (31) nekoliko je puta sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila kako joj je cijela situacija oko pandemije korona virusa došla 'iz vedra neba'. No, vrijeme je kratila igrom s djecom i pospremanjem kuće. Dio posla obavljala je i od kuće, a sada bez problema može raditi u studiju kada pandemija polako prolazi.

No, napokon je dočekala ono za čim je većina žena 'žudjela' za vrijeme izolacije, a to je nova frizura. Otišla je u svoj omiljeni frizerski salon i izašla s osmijehom od uha do uha. Novu frizuru pokazala je na društvenim mrežama, a njezini pratitelji pohvalili su joj izgled.

- Tako simpatična, jednostavna i prekrasna. Odlična frizura. Prva liga si - pisali su joj.

U opis fotografija koje je podijelila napisala je kako je napokon i ona sada stigla na red za frizuru.

Izolacija je prošla, a Doris sada sa smiješkom izlazi i sa svojim pratiteljima dijeli svoje trenutke. No, na njih nije zaboravila niti dok je trajala izolacija. Redovito im je upućivala riječi ohrabrenja, dok se ona igrala sa svojom djecom, sinom Donatom (6) i kćeri Gitom (1).

- Došlo nam je naglo i nikom nije jednostavno. Mi smo uvijek bili najbolji kad je bilo najteže. Zato ćemo i ovaj put poslušati što nam govore. Nemojte se ljutiti na sve šale koje ovih dana kruže raznim grupama, sad nam humora treba. Držimo se svi - pisala je Pinčić.

