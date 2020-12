Voditeljica Doris Pinčić Rogoznica (32) nakon potresa, koji se dogodio u ponedjeljak ujutro s epicentrom u Petrinji, podijelila je fotografiju na kojoj reklamira usisavač.

POGLEDAJTE VIDEO: Posveta za sve stradale u potresu

Ta se fotografija proširila po društvenim mrežama i mnogi su je osuđivali, pogotovo jer je dan kasnije bio još jedan, mnogo jači potres, koji je odnio sedam života i nanio mnogo štete.

Sada je Doris htjela objasniti svoju stranu priče.

- Nekoliko vas me kontaktiralo u vezi storyja koji sam objavila neki dan i koji vas je pogodio. To nije bio trenutak razornog potresa već onog prvog, dan ranije u kojem nije bilo ljudskih žrtava, nekima je od vas nažalost izgledalo drugačije. U stresnim situacijama kad se bojimo, sami smo, radimo greške i ljudski je priznati ih. Godina je teška svima na razne načine, očito takva mora ostati do kraja. Ako će tako biti lakše istresite se ovdje, razumijem i to u novu ponesimo mir, ako je moguće. Svako dobro svima od srca - napisala je voditeljica.

Inače, Doris se od utorka aktivirala na društvenim mrežama te dijelila načine kako pomoći stanovnicima pogođenih područja.