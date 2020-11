\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































Ima ne\u0161to jako dobro u tome kad se ustaje\u0161 dok je jo\u0161 mrak - gotov si s poslom dok svi jo\u0161 rade i ima\u0161 vremena za malo kasniji ali kraljevski doru\u010dak \ud83d\ude0a Jutros kod mene guacamole, losos, tost.. Po mom gu\u0161tu, doru\u010dak za 50 kuna iz @eurospin_hrvatska \ud83d\ude0b Pozivam @zenskisvijet da pripremi jedan kraljevski ru\u010dak za 100 kn.\ud83d\ude09 A za mene izazov br. 2-navodno bi iz ove ko\u0161tice avokada za 2 tjedna trebali izaci korijeni koje \u0107u posaditi i mo\u017eda uzgojiti svoj avokado \ud83d\ude01\ud83d\ude48 Ima netko iskustva u tome? #PametnaKupnja #tatijePametna #kuhinjababeeve #foodlover





A post shared by Doris Pin\u010di\u0107 Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on Nov 11, 2020 at 2:34am PST