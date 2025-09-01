Dosad nepoznata priča: Kraljica Camilla kao tinejdžerica se obranila od napasnika cipelom

Britanska kraljica Camilla bila je žrtva seksualnog uznemiravanja kao tinejdžerica, a od napadača se navodno obranila cipelom, piše u novoj knjizi o kraljevskoj obitelji a prenosi BBC u ponedjeljak.

Pokušaj napada opisuje u knjizi 'Power and the Palace' bivši kraljevski urednik novina Times, Valentine Low. Kaže da je kraljica ispričala Borisu Johnsonu priču o svom iskustvu 2008. godine, kad je bio gradonačelnik Londona.

Navodi se da je kraljica imala 16 ili 17 godina kada se incident dogodio u vlaku za stanicu Paddington. Navodno je muškarac dodirivao tinejdžericu Camillu Shand, a ona je izula cipelu i udarila ga njome. Objasnila je Johnsonu da joj je majka rekla da to učini ako se ikada nađe u takvoj situaciji.

Kada je stigla u London, prijavila je incident osoblju stanice i muškarac je uhićen. Buckinghamska palača nije dala službenu izjavu o priči, ali ne osporava detalje izvještaja.

