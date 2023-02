Došao je kraj karijere Christine Applegate? Od glume odustaje zbog sve teže borbe s bolešću...

Christina Applegate (51) vjeruje da će nadolazeća dodjela nagrada 'Screen Actors Guild Awards' biti njena posljednja dodjela nagrada jer joj borba s multiplom sklerozom (MS) nastavlja narušavati zdravlje.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

- Ovo je vjerojatno moja posljednja dodjela nagrada kao glumici, tako da je to velika stvar - poručila je za LA Times o dodjeli koja će biti 27. veljače.

Trenutačno ne mogu zamisliti ustajanje u 5 ujutro i da provodim 12 do 14 sati na setu, toliko snage u ovom trenutku nemam u sebi', dodala je. Glumici serije 'Dead To Me' početkom 2021. godine dijagnosticirana je multipla skleroza i otvoreno je progovorila kako ju je to stanje, koje utječe na mozak i živce, natjeralo da zakoči svoju karijeru.

Foto: TheImageDirect.com

Jedna od mnogih promjena koje je Christina prisiljena provesti je stavljanje svoje glumačke karijere u drugi plan, što kasnije znači da neće posjećivati ​​dodjele nagrada.

MS dijagnoza došla je u tandemu s trećom i posljednjom sezonom Netflixove serije 'Dead To Me', za koju je dobila nominaciju SAG-a za izvanrednu glumačku izvedbu u humorističnoj seriji.

Foto: Profimedia

- Bilo je trenutaka kad bih se slomila na snimanju i rekla: 'Ne mogu, moramo uzeti pauzu, treba mi pola sata', a svi su bili toliko puni ljubavi da je to bilo OK - osvrnula se jednom na svoje stanje tijekom snimanja serije.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Ovo priznanje označava njenu šestu nominaciju za SAG. Dok se priprema za opraštanje od ceremonije dodjela nagrada, Christina je rekla kako će se u budućnosti posvetiti poslu sinkroniziranja filmova, reklama ili serija. 'Trenutačno radim 'voiceover' poslove kako bi zaradila nešto novca da bi bila sigurna da je moja kći nahranjena', izjavila je i dodala kako bi rad u 'Dead To Me' mogao biti njen posljednji glumački posao.

