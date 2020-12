Povodom povratka sjajne serije “Crno-bijeli svijet” na male ekrane odlučili smo naše čitatelje uvesti u svijet kakav je bio prije 34 godine. Previranja je bilo na svim kontinentima, ali i u našemu malom dijelu svijeta bilo je uzbudljivo. Nakon pet godina iz Hajduka je otišao veliki Blaž Slišković, Dinamo je dobio navijače, osnovani su Bad Blue Boysi, Nela Eržišnik bila je na vrhuncu...

Za 1. svibnja nije se roštiljalo

Sve je trebalo biti idealno. Kao i svake godine mladi su planirali da će otputovati u nečiju vikendicu, ili s roditeljima ići na more, jesti grah u Maksimiru ili roštiljati po livadama. Uoči 1. svibnja, Praznika rada, koji je te godine bio u četvrtak, pa se spojio s vikendom, Radna organizacija Kinematografi slavila je 40 godina rada. Onima koji su ostali u Zagrebu zabave nije nedostajalo. Kinematografi su za svoj rođendan odlučili počastiti Zagrepčane. Za 15 gradskih kina podijelili su ukupno 30.000 besplatnih ulaznica za filmske projekcije, a svih 15.000 setova po dvije karte razgrabilo se u roku od sat vremena iako je svatko mogao dobiti samo dvije. Oni uporniji uspjeli bi “tete” na blagajnama uvjeriti da im daju još dvije za prijatelje. U Zagrebu se, na Kaptolu, otvorio tad vrhunski riblji restoran Kordić, a pušten je u promet i novozagrebački rotor. Ali malo tko je bio svjestan da se približava katastrofa. Tog 29. travnja naslovnice novina objavile su da se u Černobilu dogodila nuklearna katastrofa. “Radioaktivni oblak kreće se prema sjeverozapadu i nema opasnosti da dođe do nas”, pisalo je. No već dan kasnije situacija se promijenila zajedno sa smjerom vjetra. Oblak je prekrio veći dio Europe. Ono što je danas Alemka Markotić, to je 1986. bila Alica Bauman iz Instituta za medicinska istraživanja. Svaki dan je izvještavala o broju bekerela po kubičnome metru zraka i o količini mikrorendgena na sat. Umjesto da tradicionalno slave Prvi maj na suncu i zraku uz roštilj i proljetne salate, stanovnici su se pozatvarali u domove i gledali Alicu Bauman.

- Ljudi uopće ne kupuju voće ni povrće. Boje se da je ozračeno i jedu ono što imaju doma zamrznuto u škrinjama - rekla je razočarana kumica novinarima na Dolcu.

Djeca su konačno više doma, a manje na ulici

Počela su se prodavati i prva kućna računala. Klinci su uvjeravali roditelje da nema bolje “pisaće mašine” ni boljeg adresara od kompjutora. Uvjeravali su ih da će tako efikasnije voditi obiteljsko računovodstvo i silno uštedjeti. No “starci” su ubrzo shvatili da su se sve nevjerojatne mogućnosti tog stroja svele na okupljanje frendova i igranje videoigara. Novinar koji je prvi izvijestio o novoj pošasti među mladima u Jugoslaviji - kućnim računalima, zaključio je da je to dobro jer su sada djeca barem više kod kuće, a manje na ulici. Memorija ovog čuda tehnike bila je tad pohranjena na običnim kasetama, a o spajanju na telefon nije blo ni govora. Glavni modeli bili su Commodore 64 i napredniji 128. Među prvim igrama bila je “Space Invadors’” Nitko tad nije ni sanjao da uskoro nećemo moći zamisliti život bez njih.

'Jalta, Jalta' ispisala je povijest

Te 1986. godine kazalište Komedija proživljavalo je svoje najuspješnije dane. U lipnju te godine je po 400. put uvrstilo na repertoar prvi domaći mjuzikl “Jalta, Jalta”, u režiji Vlade Štefančića, te kompozitora i dirigenta Alfija Kabilja i Milana Grgića, i u koreografiji Tihane Škrinjarić. Glavnu ulogu igrala je Sanda Langerholz-Miladinov. Prvi hrvatski mjuzikl postavljen je davne 1971. godine. Predstava je bila na repertoaru već 15 godina. Sanda Langerholz-Miladinov počela je karijeru na televiziji kao voditeljica emisije “Ekran na ekranu”, ali je imala predivan glas. “Jalta, Jalta” je i danas povremeno na repertoaru s novom postavom, a prije dvije godine proslavili su 750. izvedbu. Osim u “Jalti”, kazališna publika uživala je u čestim gostovanjima beogradske predstave “Mrešćenje šarana” s Mirjanom Karanović, Vojom Brajovićem, Borom Todorovićem i Izetom Hajdarhodžićem. U Gavelli je stoti put izvedena predstava “Gospoda Glembajevi”, koja je kao najbolja predstava dobila Sterijinu nagradu, a Petar Veček za režiju i Rade Šerbedžija za ulogu Leona. Te godine studenti glume Ksenija Marinković i Stojan Matavulj izveli su kazališnu predstavu “Tigar”.

Tužila ih jer su objavili snimke

Bila je omiljena na malim ekranima jer je uvijek kroz humor progovarala i o onom što se nije smjelo reći. Govorila je o problemima malih i obespravljenih ljudi. Glumicu Nelu Eržišnik, koja je te 1986. godine navršila 64, tad je naljutio potez najveće jugoslavenske diskografske kuće, Jugotona iz Zagreba. Tužila ih je jer su bez njezina znanja i odobrenja objavili videokasetu s njezinim nastupima starim 20 godina.

- Ja sam u međuvremenu napredovala glumački i ova kaseta bi štetila mom radu i ugledu - rekla je Nela na sudu i tražila tadašnjih 10,000.000 dinara odštete, što bi danas bilo oko pola milijuna kuna. S njom je izdavače tužio i njezin suprug Zvonimir Blažević, koji je pisao tekstove za njezine nastupe. Nela Eržišnik rođena je pod imenom Nevenka Maras. Prvom udajom mijenja ime u Nela Eržišnik, a drugom, za Zvonimira Blaževića 1952. godine, u Marija Blažević, jer je Marija bilo njezino krsno ime. Karijeru je počela u HNK, a nastavila u tadašnjem Zagrebačkom dramskom - današnjoj Gavelli. Igrala je i u mnogim filmovima, a onda se 1953. pojavila u radijskoj komediji “Porodica Veselić” kao kućna pomoćnica - Zagorka Marica Hrdalo, koju je razvila u samostalni lik. Uz to glumila je ličku babu Ikaču, a njezine nastupe su obožavali Tito i Jovanka Broz.

Dinamo je dobio Bad Blue Boyse, koji su bili strah i trepet

Tog 17. ožujka rođeni su Bad Blue Boysi, odmah nakon utakmice s najvećim rivalom - splitskim Hajdukom. Za maskotu ističu buldoga, a himna postaje ‘Dinamo ja volim’ benda Pips, Chips & Videoclips.

Tulumario, ali je bio najbolji

Dok je ‘80-ih igrao u Hajduku, zvali su ga “balkanski Maradona”. I danas, nakon skoro 30 godina, ostao je Torcidin ljubimac zbog golova koje je s gotovo nepodnošljivom lakoćom zabijao protivnicima i iz kornera ili s 30 metara. Svi se slažu da je bio izvanserijski igrač koji nikad nije poštovao nikakve norme ni autoritete, pa se, i dok je aktivno igrao, nikad nije odrekao cigarete, noćnih provoda i svih ovozemaljskih užitaka zbog kojih su ga prozvali nogometnim boemom.

- Kad sam s 22 godine došao u Hajduk, danas pokojni barba Soldo, naš maser, jednom mi je rekao: ‘Vi igrači ste klaunovi i morate nasmijati i razveseliti navijače, koji uvijek moraju vidjeti nešto novo!’ To sam dobro zapamtio i uvijek sam na terenu pokušao zabaviti i razveseliti Torcidu. Kad već ljudi gledaju deset budala koje trče za nečim okruglim, onda moraš napraviti neki potez koji će ih oduševiti i o čemu će pričati. Zato sam im uvijek htio podariti nešto neuobičajeno. Ili driblinge ili golove. I možda sam im zato ostao u srcima. Nikad nisam patio za statusom. Nikad nisam nosio odijelo ni kravatu niti sam izlazio na večere s gradonačelnicima, političarima ili slavnim osobama. Izlazio sam među ljude iz grada i s njima se družio. U nogometu je, kao i u životu, važna inteligencija. Smatram da nas u životu ne smiju ograničavati nikakve norme. Za mene je život mnogo širi od pravila koje nam uvijek netko nameće i zato ih ja ne poštujem - govorio je Baka. Te 1986. trebao je otići u Barcelonu, ali potpisao je za Marseilles.

U kinima stari filmovi

Kina: Na redovnom repertoaru bili su uvijek filmovi stari i po dvije-tri godine. Vojnici su voljeli kino Kosmaj u Jurišićevoj 4 jer su se puštali erotski filmovi. Te godine u kinima su se gledali “Istjerivači duhova”, “Smisao života Monty Pythona” i “Amadeus”. Zagreb fest: Održavao se krajem veljače i samo u tih sedam dana mogli su se vidjeti najnoviji filmovi. Te 1986. hitovi su bili “Coca-Cola Kid”, “Gremlini”, “Put u Indiju”, “Purpurna ruža Kaira”, “Povratak u budućnost”, “Odiseja u svemiru 2001”, “Cotton Club”, “Bljedoliki jahač”, “Maska” i “Svjedok”. Program je bio u kinu Zagreb na Cvjetnom i Sloboda na Tuškancu.

Razbijali automobile, skakali na motorima

Te godine Jadranfilm je opet Zagrepčanima priredio spektakl. Potpisao je koprodukciju za akcijski film “Božji oklop” s Jackiejem Chanom u glavnoj ulozi, pa su Zagrebom jurili i razbijali aute i motore. Najspektakularnija scena je snimljena na Dolcu, kad motoristi lete preko ograde tržnice. Cijene na Dolcu početkom te godine bile su, preračunato u današnje kune, uz uračunatu inflaciju, iznenađujuće slične današnjima. Jaja su bila po 1,6 kuna, mjerica vrhnja 5 kuna, kilogram grejpa 17 kuna, jabuke 12 kuna, mandarine 20, lignje 50 kuna kilogram, srdele 11, pastrve 40 kuna. Limun je bio po 18, naranče 20 kuna, kao i kilogram špinata ili zelene salate, dok je kilogram bifteka imao vrijednost današnjih 100 kuna. Grah je bio 35 današnjih kuna. U to vrijeme vladala je nestašica banana. Kad su se napokon pojavile, kilogram je bio oko 30 kuna. Vladala je i nestašica kave, pa se po nju išlo u Trst ili Leibnitz. Kod nas je kilogram bio 5000 dinara - oko 250 kuna.

Ekatarina Velika objavila je album ‘S vetrom uz lice’

I dok je novi val već gubio snagu, jedino glazbeno osvježenje na sceni došlo je iz Beograda. Ekatarina Velika objavila je drugi album - “S vetrom uz lice”, na koji su uvrstili najveće hitove, koje i danas vole neki novi klinci - “Budi sam na ulici”, “Ti si sav moj bol”, “Kao da je bilo nekad”, “Novac u rukama”, “Stvaran svet oko mene”... Iako su se članovi benda mijenjali, konstanta i duša EKV-a bili su karizmatični gitarist Milan Mladenović, nezaboravna klavijaturistica Margita Stefanović i basist Bojan Pečar. Svi će završiti tragično. Mladenović je umro od raka gušterače 1994., Bojan Pečar umro je u Londonu od srčanog udara 1998., a 2002. u Beogradu i Margita Stefanović.

Aranžmani za New York koštali su 189.000 dinara

Državni avioprijevoznik Jugoslavenski aerotransport organizirao je “Aukcije nad Atlantikom”. Slike najpoznatijih slikara, od Ede Murtića do Milića od Mačve, mogli su kupovati putnici na liniji Zagreb-Toronto ili New York. Aranžman od 7 dana Toronto-Niagara-New York koštao je 189.000 dinara - danas oko 9000 kuna.

Novi pjevač u Bijelom dugmetu

Nakon što je Mladen Vojičić Tifa završio problematičnu karijeru u bendu, nagađalo se da će se Bijelo dugme raspasti. Onda se proširio trač da im dolazi Jasenko Houra. Te godine Tifu je zamijenio Alen Islamović, a netrpeljivost između njih traje i danas. Prije dvije godine potukli su se nakon silaska s bine u Budvi.