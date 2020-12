Povodom povratka sjajne serije “Crno-bijeli svijet” na male ekrane, odlučili smo naše čitatelje uvesti u svijet kakav je bio prije 35 godina. Činilo se kako Hladni rat nikad neće prestati, previranja je bilo na svim kontinentima, ali i u našem malom dijelu svijeta bilo je uzbudljivo. Cibona je došla do velikog naslova, gradilo se na sve strane, Mišo i Tereza izdali su ploče, Bodalec ušao u Prljavo kazalište...

Cibona i Dražen na krovu svijeta

Visoko uzdignute ruke Mirka Novosela i Dražena Petrovića pred 16.000 ljudi u Pireju za nezaboravno slavlje i osvajanje prvoga Kupa prvaka. Košarkaši Cibone pobijedili su madridski Real 87-78, Dražen je zabio 36 koševa, od čega 26 u drugom poluvremenu, njegov brat Aleksandar zaustavio se na 16, kao i Zoran Čutura. Sjajan je bio i Mihovil Nakić, koji je imao 21 skok. Pao je veliki Real po treći put ove sezone, a osvajanje Kupa prvaka kruna je momčadi Mirka Novosela i njegovog projekta.

Za Cibonu su igrali Andro Knego, Mihovil Nakić, Aleksandar Petrović, Adnan Bečić, Zoran Čutura, Dražen Petrović, Branko Vukićević, Sven Ušić, Ivo Nakić i Franjo Arapović. Velika fešta počela je već u Ateni, a svjedoci govore kako je “vukove” pazio vaterpolist Dubravko Šimenc, koji je pobjegao s priprema kako bi gledao Cibonu u povijesnom finalu... Utakmice Cibone počela je pratiti i Sanja Doležal, pjevačica Novih fosila, a Dražen je pohodio njene koncerte. Ubrzo se prijateljstvo pretvorilo u ljubav. Upoznali su se u Klubu Šibenčana, a kad su slobodni, može ih se vidjeti u šetnji po Strossmayerovu šetalištu, Trgu, česti su posjetitelji Saloona...

Thatcher i Reagan o Gorbačovu

Margaret Thatcher (60) stigla je u Washington kako bi se sastala s američkim predsjednikom Ronaldom Reaganom (74), izvijestili su svjetski mediji. Stari saveznici satima su vodili formalne razgovore, a najviše vremena posvećeno je novom vođi SSSR-a Mihailu Gorbačovu. Od njega očekuju da će nastaviti otpor prema zapadnim silama i samo produbiti jaz između dva svijeta.

Kraj Hladnog rata u ovome momentu nemoguće je stoga zamisliti. Bivši glumac i “čelična lady” zakazali su svoj idući sastanak za početak iduće godine, ali potvrdili su kako će se njihova iscrpna korespondencija nastaviti. Očekuje se i kako će se predsjednik Reagan sastati s Gorbačovom u sljedećih nekoliko mjeseci.

Čudo iz Italije jurit će više od 320 km na sat!

Talijanska automobilska kompanija Lamborghini izvijestila je svjetsku javnost kako radi na novom automobilu imena Diablo, koji će se kretati brže od 320 kilometara na sat! Na čelu projekta stvaranja automobila budućnosti je Talijan Marcelo Gandini, poznat po svojem redu na prijašnjim modelima. Ovo čudo tehnike navodno su već naručila najveća imena zapadnog filmskog svijeta, sretnici koji imaju dovoljno dubok džep da kupe jurilicu čija cijena neće biti ispod 120.000 američkih dolara. Prvi modeli stižu početkom 1987. godine.

Zvijezde svijeta pjevale su za gladne u Africi

Dva velika humanitarna koncerta za pomoć gladnoj djeci u Etiopiji okupila su jučer najveće svjetske glazbenike na dva kontinenta. Pred oko 95.000 ljudi u Philadelphiji i 85.000 ljudi na Wembleyu redale su se glazbene legende, a najviše pažnje dobio je Freddie Mercury iz sastava Queen, čiji je nastup oduševio publiku. Koncert je uživo putem televizijskog signala pratilo čak 400 milijuna ljudi iz 60 država svijeta, a prikupljeno je čak 127 milijuna dolara humanitarne pomoći. Nastupe su pratile i domaće glazbene snage.

- To je bila povijest. Gledao sam cijeli koncert i svakih pola sata govorio ljudima: ‘Ovo je povijest’. Drago mi je što ću moći jednog dana reći unucima: ‘Sjećam se tog dana, bilo je to 13. srpnja 1985.’ - rekao je Massimo Savić iz sastava Dorian Gray.

- Poludio sam kad su izašli Status Quo, odmah sam znao da će biti fešta! Strašno su mi se Queen dopali. Sting je bio odličan jer se potpuno okrenuo muzici. Bowie je bio strašan, baš mi je teško izdvojiti nekog. Čekali smo 2000 godina da se ovo dogodi - rekao je Vlatko Stefanovski iz benda Leb i sol.

Kao što vam je poznato, svoju podršku projektu dali su i naši izvođači, koji su mjesec dana ranije pred oko 20.000 ljudi nastupili u Beogradu na Yu rock misiji. Sav prikupljeni novac poslali su organizatorima Bobu Gedolfu i Midgeu Ureu. (Izjave preuzete iz Rocka 1985.)

Dovršen ‘tramvajski prsten’ u Novom Zagrebu

Završeni su radovi na tramvajskoj pruzi od Aleje Većeslava Holjevca, pa kroz Aleju Borisa Kidriča, sve do Jadranskog mosta. Šest godina ranije tramvajska je pruga prešla Savu, preko mosta Mladosti, i došla do Sopota, a ovom novom trasom je zatvoren tramvajski prsten, pa su svi dijelovi Novog Zagreba sad “bliži” i pristupačniji. Gradilište ove nove trase prostiralo se na četiri kilometra, a radovi su bili otežani jer se radi o važnim gradskim prometnicama. Zaostatke i kašnjenje u radovima zbog loših vremenskih uvjeta vrijedni su radnici nadoknadili radeći u dvije smjene, pa čak i noću, a sve kako bi bilo spremno za puštanje u promet 29. studenog. Najviše je problema bilo s pothodnicima i njihovom rekonstrukcijom te zbog održavanja Zagrebačkog velesajma, odnosno strogih zahtjeva inspekcijskih službi vezanih uz čistoću gradilišta i signalizaciju. No uz dobru organizaciju i koordinaciju svih uključenih službi sve je riješeno i odrađeno po vrhunskim standardima.

- Vreva strojeva i ljudi odzvanja gradilištem u blizini Jadranskog mosta. Asfaltira se triangl kojim će prolaziti nova tramvajska pruga i postavljaju se nove tračnice. Pogled iz ove betonske džungle na južni dio grada je neobičan - stoji u izvješću s velikoga gradilišta.

Kroz, ili do Novog Zagreba, voze linije 6, 7, 8, 14 i 16. Uz tramvajsku prugu izgrađen je i rotor, složena i zahtjevna građevina. To bi trebalo olakšati promet, a predviđeno je da kroz njega može cirkulirati i 50.000 vozila na dan. Radove su izvodile tri tvrtke, Gortan, Cestogradnja i Viadukt. Zagrebom prometuje više od 130 motornih kola te više od 220 prikolica, a pušten je u promet i novi model Tatra KT4. Rađen je za njemačko tržište, a im 26 sjedećih te 83 stajaća mjesta.

Mladen Bodalec zamijenio je Davorina Bogovića

"Zlatne godine” novi je album Prljavoga kazališta, a na njemu se predstavio i novi pjevač Mladen Bodalec. Na albumu prije, “Korak od sna”, sa Zdenkom Kovačiček pjevao je prateće vokale, a sad je zamijenio dosadašnjeg pjevača Davorina Bogovića.

Tragedija na Heyselu, poginulo 39 navijača

Neredi, kaos, 39 poginulih i više od 600 ozlijeđenih navijača. Nogomet je te briselske noći bio sporedan, huligani koji su krivi za ovu tragediju bili su u prvom planu. Oko 60.000 navijača bilo je na stadionu Heysel u Bruxellesu, od čega po 25.000 Engleza i Talijana.

Neredi su izbili prije početka finala, kad je grupa Liverpoolovih navijača preskočila ogradu i krenula prema pristašama Juventusa. Bježeći, nagrnuli su na vanjski zid stadiona, koji se pod njihovom težinom urušio. Poginula su 32 Talijana, četiri Belgijca, dva Francuza i jedan Irac. Neredi nisu prestali niti nakon tragedije kojoj su svjedočili, u “osvetu” su potom krenuli Juventusovi navijači, a sukobi s policijom trajali su više od dva sata, pa i nakon početka utakmice. Zbog straha od još većih nereda utakmica je ipak odigrana, a kapetani obje momčadi, Gaetano Scirea i Phil Neal, apelirali su na navijače da se smire. Juventus je pobijedio golom Michela Platinija iz penala.

Tereza izdala ‘Pronađi put’, a Mišo ‘Ostala si uvijek ista’

Tereza Kesovija izdala je novi album, “Pronađi put”, na kojem se nalazi i istoimena pjesma, a tu su još “Sutra je novi dan”, “Srećo moja”, “Volim te”... Dubrovačka pjevačica izgradila je veliku karijeru u Francuskoj, a dva je puta nastupala na Pjesmi Eurovizije. Vjeruje da će novim albumom potvrditi da je u samom vrhu naše glazbene scene.

Novim albumom može se pohvaliti i Mišo Kovač, a nazvao ga je “Ostala si uvijek ista”, koji je i naslov jedne od pjesama. Surađivao je Mišo i s Idolima i Vladom Divljanom, na pjesmi “Da je duži moj dan” iz 1968. godine, a za potrebe filma “Šest dana lipnja”.

Njemačko čudo od djeteta sa 17 osvojilo Wimbledon

Boris Becker prvi je Nijemac koji je osvojio prestižni Grand Slam turnir Wimbledon. U povijest će ući i kao najmlađi pobjednik ovog turnira, ima samo 17 godina. U finalu je pobijedio Kevina Currena 6-3, 6-7, 7-6, 6-4. U ženskoj konkurenciji slavila je Martina Navratilova pobijedivši Chris Evert Lloyd 4-6, 6-3, 6-2.

U Jazavcu komedija ‘Buba u uhu’

Premijera nove predstave u kazalištu Jazavac “Buba u uhu” bila je 9. ožujka. Djelo je to Georgesa Feydeaua, za prijevod je zaslužan Vladimir Gerić, a režirao ju je Ljubiša Ristić. U još jednoj komediji zagrebačkoga kazališta briljiraju Nina Erak kao Raymonde Chandebise i Žarko Potočnjak kao Victor-Emanuel Chandebise.