Dosta vam je opet istih božićnih filmova? Pogledajte ove dvije norveške serije na Netflixu

Blagdansko razdoblje često se čini kao maraton gledanja istih, dobro poznatih filmova. Iako klasici imaju svoju čar, ponekad nam treba nešto duže, priča koja će nas zaokupiti tijekom onih lijenih dana između Božića i Nove godine. Upravo tu na scenu stupaju božićne serije, nudeći slojevitije priče i dublji razvoj likova. Ako tražite nešto drugačije od holivudske produkcije, odgovor možda leži na sjeveru. Norveški redatelj Per-Olav Sørensen stoji iza dvaju Netflixovih dragulja, serija "Home for Christmas" i "A Storm for Christmas", koje su osvojile publiku diljem svijeta svojim šarmom, toplinom i realističnim prikazom ljudskih odnosa.

'Home for Christmas'

Romantična komedija-drama "Home for Christmas" (norveški: Hjem til jul) postala je globalni fenomen i s pravom se smatra jednom od najboljih modernih blagdanskih priča. Radnja prati Johanne (Ida Elise Broch), medicinsku sestru u tridesetima, koja je umorna od neprestanih pitanja i pritiska obitelji o svom ljubavnom statusu. Tijekom jedne obiteljske večere, u afektu slaže da napokon ima dečka i da će ga dovesti kući za Božić. Problem? Ima samo 24 dana da ga pronađe.

Foto: Netflix

Ono što slijedi je urnebesna, ali i dirljiva odiseja kroz svijet modernog dejtanja. Johanne isprobava sve, od brzih spojeva i online aplikacija do neočekivanih susreta sa starim simpatijama i potpuno novim, neobičnim kandidatima. Serija vješto balansira humor s iskrenim emocijama, istražujući usamljenost, društvena očekivanja i potragu za samoprihvaćanjem. Gledatelji se lako mogu poistovjetiti s Johanninim neuspjesima i malim pobjedama, a njezina topla i pomalo smotana osobnost čini je jednom od najsimpatičnijih protagonistica na streaming servisima.

Serija je postala Netflixov prvi norveški originalni hit, a nedavno je izašla i 3. sezona.

Koliko je koncept univerzalan, dokazuju i međunarodne adaptacije, poput talijanske verzije "I Hate Christmas" (Odio il natale) i južnoafričke "Yoh! Christmas". Kritičari su je hvalili zbog autentičnosti i "hygge" atmosfere, a magazin Cosmopolitan istaknuo je kako je serija "savršeno neuredna" jer vas tjera da navijate za različite ishode, pa čak i za to da Johanne na kraju ostane sretno sama.

A Storm for Christmas: Sudbine isprepletene u snježnoj oluji

Ako više volite ansambl drame s isprepletenim pričama u stilu filma "Zapravo ljubav", onda je mini-serija "A Storm for Christmas" (Julestorm) pravi izbor za vas. Redatelj Per-Olav Sørensen ovdje nas vodi na jedno mjesto, zračnu luku u Oslu, na dan uoči Badnjaka. Zbog goleme snježne oluje svi letovi su otkazani, a tisuće putnika i zaposlenika ostaju zarobljeni, prisiljeni provesti zajedno sate koji su trebali biti ispunjeni obiteljskim okupljanjima.

Foto: Netflix

Kroz šest epizoda pratimo široku lepezu likova, od kojih se svaki nosi sa svojim osobnim olujama. Tu je cinična pop zvijezda (koju opet glumi Ida Elise Broch) koja se bori s teretom slave, grubi pijanist čija je karijera na zalasku, hotelski barmen koji čeka važne liječničke nalaze, majka koja očajnički pokušava stići do New Yorka na sinovu operaciju te zračna kapelanica koja svima nudi utjehu. Među njima se kreće i simpatični Djed Božićnjak koji se žali na pohlepnu djecu te dobrodušni putnik koji svojim optimizmom pokušava oraspoložiti sve oko sebe.

Serija na predivan način prikazuje kako krizne situacije spajaju strance, rušeći fasade i otkrivajući njihovu ranjivost, strahove, ali i dobrotu. Iako se bavi i teškim temama poput bolesti, nevjere i tuge, priča je prožeta humorom i nadom. Netflix u svom vodiču kroz blagdanske serije ističe upravo ovakve naslove kao idealne za maratonsko gledanje, jer nude dublje i kompleksnije priče od standardnih filmova. "A Storm for Christmas" je upravo to – topla, emotivna i životna priča koja podsjeća da se ljudskost i povezanost mogu pronaći na najneočekivanijim mjestima.