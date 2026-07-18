Dottie iz 'Ljubav je na selu' otkrila: Imam novog dečka, a planiram se doseliti u Hrvatsku

Dottie iz Kanade gledatelji su upoznali u showu 'Ljubav je na selu' u kojem se borila za Josipovo srce. Iako na kraju njihova veza nije uspjela, simpatična Kanađanka priznala je kako je pronašla nekog posebnog.

Foto: Facebook/Dot Stott

- Trenutačno izlazim s jednim vrlo zabavnim muškarcem i uživam u svim usponima i padovima koje donosi nova ljubav. Upoznala sam jednog posebnog muškarca dok smo oboje zimu provodili u Dominikanskoj Republici. Sve se dogodilo potpuno neočekivano i spontano - rekla je za RTL.

Iako se vratila u Kanadu, njena povezanost s Hrvatskom nije oslabila. Rekla je kako ozbiljno razmišlja o kupnji nekretnine i preseljenju.

Foto: Facebook/Dot Stott

- Puno toga je novo u 2026. godini. Otvorile su mi se nove poslovne prilike, stekla sam nove prijatelje, pronašla novu ljubav, ali i otkrila nove, zabavne načine kako njegovati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Primjerice, izgubila sam glas navijajući na utakmicama Svjetskog prvenstva! Mislim da su moja obitelj i prijatelji bili zadovoljni jer nisam mogla pričati dva ili tri dana – vjerujem da su uživali u toj tišini - ispričala je.

Dodala je kako joj nedostaju prijatelji iz showa.

Foto: RTL

- Svaki dan pomislim na sve divne ljude s kojima sam prošle godine provela toliko vremena. Zauvijek ću biti zahvalna što sam bila dio jedne tako posebne sezone. Svima im šaljem puno ljubavi - istaknula je.

U listopadu dolazi u Hrvatsku i tada će razgledati nekoliko lokacija i nekretnina koje su joj zapele za oko.