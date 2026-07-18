FOTO Ove poznate dame imaju 50+ godina i izgledaju vrhunski u mini badićima i tangicama

Godine ponekad stvarno ne znače mnogo, pogotovo ako izgledate poput Sofije Vergare, mame Renate ili Liz Hurley... Slavne dame koje imaju više od 50 godina rado pokazuju svoje obline u badićima, a mnogi bi rekli i da su desetljeće mlađe.
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Poznata glumica Elizabeth Hurley prošlog je mjeseca ugasila 61 svjećicu na torti. A kako i priliči, rođendan je proslavila u mini badiću.
| Foto: Instagram
Poznata glumica Elizabeth Hurley prošlog je mjeseca ugasila 61 svjećicu na torti. A kako i priliči, rođendan je proslavila u mini badiću. |
Foto: Instagram
Poznata glumica Elizabeth Hurley prošlog je mjeseca ugasila 61 svjećicu na torti. A kako i priliči, rođendan je proslavila u mini badiću.
| Foto: Instagram
Liz uvijek rado pozira u bikiniju, a ponekad i bez njega. Nedavno je na Instagrmau otkrila male tajne dobre golišave fotke.
| Foto: Instagram
Bavi se i prodajom kupaćih kostima, a sama je najboja reklama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Severina je ove godine proslavila 54. rođendan, no u bikiniju i dalje izgleda besprijekorno.
| Foto: Instagram
Pjevačica vitku figuru održava treninzima, ali i na koncertima na kojima neumorno skače od početka do kraja.
| Foto: Instagram
U svakoj pozi Seve je dobro zategnuta, a takvu bi liniju poželjele i mnogo mlađe dame.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Renata Lovrinčević Buljan nedavno je proslavila okrugli 50. rođendan, ali njeno tijelo kao da ne stari.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Mama Renata ljeto proovdi u bikiniju, na plaži, gdje izvodi razne akrobacije, kao da joj je 20 godina.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Svakodnevno vježbanje itekako se isplati, pa se ponekad Renata počasti i sladoledom, koji ne može pokvariti njenu savršenu liniju.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram
Foto screenshot/instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Kolumbijska ljepotica Sofia Vergara nedavno je proslavila 54. rođendan.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
No bikini joj, unatoč godinama, i dalje savršeno stoji. Ova glumica izgleda sve bolje, a njena popularnost samo raste.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Jennifer Lopez idući će tjedan proslaviti 57. rođendan, a svakom novom objavom na Instagramu pokrene lavinu komentara na račun svog izgleda.
| Foto: instagram
Pratitelji joj redom pišu kako izgleda puno mlađe nego što zaista jest. Lopez ne skriva koliko je ponosna na svoju figuru.
| Foto: Instagram
Foto Jennifer Lopez/Facebook
U nekoliko navrata je komentirala da naporno vježba te da je na posebnom režimu prehrane zahvaljujući čemu održava besprijekornu liniju.
| Foto: Instagram
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Gwyneth Paltrow ne libi se objavljivati golišave fotografije na svom Instagramu. Glumica će u rujnu ove godine proslaviti 54. rođendan.
| Foto: Instagram/Gwyneth Paltrow
Nekoliko puta pozirala je gola, a komentirala je i kako smatra da su mnoge žene tek u pedesetima na vrhuncu svojih života.
| Foto: Instagram
Manekenka Elle MacPherson u ožujku je proslavila 62. rođendan, a nadimak "The Body" dobila je još 90-ih kada je bila jedna od istaknutijih supermodela.
| Foto: Insagram/screenshot
Bavila se i glumom, a u filmovima se skidala do kraja zbog uloga. Na društvenim mrežama pokazuje svoju zavidnu figuru, a pratitelji joj redom pišu da izgleda bolje no ikada.
| Foto: Instagram/Elle MacPherson
Halle Berry često golica maštu pratiteljima na Instagramu, a slavna glumica ove godine će proslaviti 60. rođendan.
| Foto: Instagram
Lijepa glumica ne skriva da naporno trenira te da pazi na prehranu, a nije joj se teško skinuti skoro do kraja.
| Foto: Instagram/Halle Berry
Carmen Electra (54), pravim imenom Tara Leigh Patrick, američka je glumica, manekenka i TV zvijezda koja je najveći slavu stekla devedesetih godina.
| Foto: Instagram/Carmen Electra
Najveću slavu stekla je u seriji Baywatch, gdje je crvenim kupaćim kostimom osvojila publiku diljem svijeta. I danas na društvenim mrežama golica maštu mnogih u oskudnim izdanjima.
| Foto: Instagram/Carmen Electra
Demi Moore prošle godine je proslavila 63. rođendan, a iako je bila na mnogim kirurškim zahvatima, u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji stil.
| Foto: * nepoznat */PRESS ASSOCIATION
Sjajnu figuru održava vježbanjem i prehranom, a obožavatelji hvale njezin mladolik izgled.
Heidi Klum proslavila je 53. rođendan. U intervjuima je isticala da ne pretjeruje ni sa čime, ne vježba previše, a pazi što jede.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Slavna manekenka nerijetko se skida pred objektivom, a sve redovito dijeli i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Klum se ne srami svoga tijela, ni svojih godina, a nedavno je rekla kako je tajna njezina sjaja zgodni suprug Tom Kaulitz (36).
Foto Instagram
Salma Hayek u rujnu ove godine će proslaviti okrugli, 60. rođendan, a slavna glumica izgleda bolje no ikada.
| Foto: Instagram
Mnogi komentiraju kako izgleda da je za Salmu vrijeme stalo. Na društvenim mrežama ponosno pokazuje svoju bujnu figuru.
| Foto: screenshot/instagram
Catherine Zeta Jones ima 56 godina, a i dalje slovi za jednu od najzgodnijih glumica. Tijekom karijere nije se libila skidati do kraja, a na taj je način prije nekoliko godina čestitala rođendan svom 25 godina starijem suprugu, Michaelu Douglasu.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Nevjerojatan stas održava redovitim vježbanjem te pomno brine o svom zdravlju.
| Foto: Instagram
Glumica je nekada je slovila za najfatalniju ženu u Hollywoodu. Njenoj liniji i prirodno prekrasnom licu zavidjeli su mnogi, kao i bujnoj i dugoj kosi.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Slavna ljepotica nekoliko puta se skinula za Playboy. Karijeru u manekenstvu završila je 2000. godine, a s vremena na vrijeme se pojavi u nekom modnom časopisu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Heather Graham (56) izgleda odlično za svoje godine.
| Foto: Instagram/Heather Graham
Na društvenim mrežama redovito objavljuje fotke u bikinijima te dobiva redom komplimente na svoj račun.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Heather se proslavila u devedesetima i ranim 2000-ima kada je stekla status 'holivudskog seks-simbola'.
| Foto: Instagram/Heather Graham
Ikona devedesetih, supermodel Claudia Schiffer ove godine slavi 56. rođendan. Njezina besprijekorna figura već je dugi niz godina tema brojnih svjetskih medija.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Iako se posljednjih godina ne eksponira previše, svakim novim izlaskom u javnost oduševi sve.
| Foto: Instagram/Claudia Schiffer
Tijekom bogate karijere, Schiffer je nosila revije najpoznatijih brendova te se pojavila na više od 1000 naslovnica časopisa.
| Foto: Instagram/Claudia Schiffer