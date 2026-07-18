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FOTO Ove poznate dame imaju 50+ godina i izgledaju vrhunski u mini badićima i tangicama

Godine ponekad stvarno ne znače mnogo, pogotovo ako izgledate poput Sofije Vergare, mame Renate ili Liz Hurley... Slavne dame koje imaju više od 50 godina rado pokazuju svoje obline u badićima, a mnogi bi rekli i da su desetljeće mlađe.
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FOTO Ove poznate dame imaju 50+ godina i izgledaju vrhunski u mini badićima i tangicama
Poznata glumica Elizabeth Hurley prošlog je mjeseca ugasila 61 svjećicu na torti. A kako i priliči, rođendan je proslavila u mini badiću. | Foto: Instagram
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Poznata glumica Elizabeth Hurley prošlog je mjeseca ugasila 61 svjećicu na torti. A kako i priliči, rođendan je proslavila u mini badiću. | Foto: Instagram
Komentari 15

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