Downeyjevi auti iz snova: Mate Rimac pokazao slavnom glumcu što sve može njegova Nevera

Prije mjesec dana najavljena je nova serija na kanalu HBO Max 'Downeyjevi auti iz snova' u kojoj holivudska zvijezda Robert Downey Jr. promovira električne automobile. Na streaming servisu sada su dostupne prve dvije epizode, a u prvoj je glavna zvijezda Mate Rimac i njegova Nevera.

Downey Jr, kojeg svi poznaju kao Ironmana iz Marvelovih filmova, vlasnik je zavidne kolekcije klasičnih automobila. Kaže kako je kolekciju automobila skupio jer je mislio da treba imati dokaze svog uspjeha. Ipak, Downey kaže kako je shvatio da automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem pripadaju jednoj lijepoj prošlosti i kako je sada došlo vrijeme električnih vozila. Kao uzor i sjajan primjer automobila na struju odabrao je Neveru Mate Rimca.

Rimac i Downey u prvoj epizodi serije provozali su se u Neveri i to po kiši, a Rimac mu je objašnjavao što znače modovi vožnje u jurilici hrvatske proizvodnje.

- Prvo mi pokaži kako se zatvaraju vrata, da ne bih ispao glup - rekao je glumac nakon upoznavanja s Matom Rimcem s kojim ga je povezala novinarka TechCruncha, Kristen Korosec.

- Ovaj bih auto doista mogao imati kao svoj svakodnevni. Da nisam normalan! - rekao je uzbuđeno Downey isprobavajući što sve Nevera može.

- Moj prerađeni BMW E30 bio je jedini način da uđem u svijet brzina u to vrijeme. No, 'razvalio' sam dva motora driftajući. I onda sam odlučio realizirati drugu ideju koja mi se motala po glavi, a to je da napravim električni auto. Kupio sam elektromotor od viličara, baterije i stavio to u auto. U početku nije bio baš dobar, ali poslije svake utrke vraćao sam se u radionicu i sve mijenjao - ispričao je Rimac.

- Ali imao sam ideju da napravim auto od nule. Ali auti moraju biti privlačni, nisu to neki kućanski uređaji. Pitao sam se zašto nitko ne koristi te prednosti električnog motora da bi napravio aute koji su uzbudljivi, zabavni i lijepi? - rekao je Rimac.

Rimac je rekao kako je Nevera izuzetno skup automobil koji zbog toga sasvim sigurno neće promijeniti svijet, ali ukazuje što je sve moguće i da budućnost ne mora biti dosadna.

- Pa to bi moglo biti jako uzbudljivo čak i za oktanoljupce - dodao je Rimac.

- Ostvarenje sna čak i za oktanoljupce... To si moram staviti na majicu - dodao je oduševljeno Downey.

- Upravo i ja želim pokazati što je moguće. Ne na nivou njegove Nevere, ali dovoljno da to zamislim gledajući moje stare aute - poručio je glumac.

