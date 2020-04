Dragan Despot: 'Ljudi lupetaju nešto, nedostaje im kulture...'

Ne mogu utjecati na druge ljude i ne osvrćem se na loše komentare, preiskusan sam da bi me to povrijedilo.Vidim samo da sam dobio na stotine pozitivnih reakcija, kaže Dragan Despot (63) koji je jučer gostovao u emisiji 'Nedjeljom u 2' kod Aleksandra Stankovića. Bila je to njegova prva reakcija na komentare koji su danas osvanuli na njegovom profilu i u kojima ga kritiziraju zbog jedne izjave.

Govorio je i o privatnom životu, pa je na Stankovićevo pitanje je li bilo glupo što je 2015. javno podržao Tomislava Karamarka, odgovorio:

- Ja sam zapravo feminist i uvijek sam na strani žena. Isto tako, kao obiteljski čovjek sve bih napravio za svoju suprugu i naročito za djecu. A tad, kao i svi, radim i neke gluposti. Podržao sam Karamarka, ali sam to učinio zato što sam htio pomoći mojoj supruzi Anji da postane ministrica kulture, rekao je 63-godišnji glumac koji u TV-seriji 'Novine' koja se upravo prikazuje na HTV-u, glumi beskrupuloznog političara Ludviga Tomaševića.

Iste večeri nakon emisije na Despotovom profilu osvanulie su kritike poput:

- Točno je to, kad je izvisila kao ministrica kulture, onda je izvisila i kao intendantica HNK i od tada je protiv HDZ-a, toliko o Despotu i njegovoj Anji. Nisam gledala, bio je divan dan, pa je bolje ubiti 'koron' na suncu nego gledati Acu i njegovog 'malog' gosta, jedan je od komentara. Despot je to ovako objasnio:

- Unatoč svim ulogama u kazalištu koje sam do sad odigrao žalosno je to što sam postao zanimljiv tek nakon potresa i zato što mi je razrušen stan. Ali to je valjda tako s medijima i javnošću. Mene čak ni moja vlastita žena u potpunosti ne poznaje, a ljudi koji me napadaju vjerojatno sa mnom nisu u životu progovorili ni riječ. Ma kakva intendantica, o čemu pričamo? Anja nikad nije ni bila zainteresirana da bude intendantica. Ljudi nemaju pojma, samo lupaju, ali tako što komentiraju mene, zapravo vjeruju da su dobili na važnosti. Pitam se tko su uopće ti ljudi jer kaže se da nije važno što je netko rekao, nego tko je on? - odgovorio je Dragan Despot

Kako je rekao u NU2, iako je kazališni glumac, oduvijek je zazirao od javnih nastupa ako nije riječ o predstavama ili ulogama u filmovima, pa je zazirao i od društvenih mreža, sve do potresa:

- Facebook profil sam otvorio tek nedavno zato što sam tragao za utjehom, za ljudima koji su kao i ja, ostali bez svojih domova i kojima je, kao i meni, slomljeno srce jer sakupljam krhotine svog života i stana u koji se vjerojatno neću više nikad vratiti. Ali trebat će nam još jako dugo da steknemo kulturu ophođenja, kako u svakodnevnom životu, tako i na društvenim mrežama.

