Farmer Dragan Ljiljak, kojeg su gledatelji imali priliku pratiti u desetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' prekinuo je ljubavnu vezu s Monikom Benković.

Ljubavna priča Dragana i Monike započela je u emisiji, pred kamerama i trajala sve do sada.

- Monika i ja smo prekinuli prije nekih mjesec dana. Javila mi je da je našla drugoga i da je sretna - rekao je Dragan za RTL.hr.

- Tužan sam jer sam mislio kako je to to, no očito nije bilo. Mnogo smo toga prošli zajedno, ali život ide dalje. Ponovno sam slobodan - dodao je.

Naime, u desetoj sezoni emisije gledatelji su svjedočili mnoštvu ljubavnih obrata, a najveći je bio upravo na farmi u Velikom Obljaju. Draganova Monika bila je 'zlatna djevojka' koja je privukla njegovu pažnju na prvom spoju.

Par je pred kamerama tijekom snimanja emisije imao i niz nesuglasica. Dragan na samom početku nije htio srljati u nekakvu vezu, a Monika je brzo priznala da je zaljubljena.

Iako su na farmi uz Moniku bile još dvije djevojke, Mira Đurđević i Rebecca Schauer, Dragan je najviše pažnje usmjerio upravo prema bivšoj djevojci.

U vezi su bili tri godine, a njihovoj ljubavi sada je, nažalost, došao kraj.