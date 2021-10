Prošli tjedan su u kulinarskoj emisiji 'Večera za 5 na selu' najviše prašine podigle Radmila Galović i Janja Slijepčević. Mnogi gledatelji smatraju da su se njih dvije dogovorile da će jedna drugoj davati visoke ocjene.

Rada je u gostovanju na RTL-ovom podcastu 'Roksini anđeli' otkrila ima li istine u optužbama gledatelja. Janju je, kaže, prije 'Večere za pet', poznavala samo površno iz realityja 'Ljubav je na selu'.

- Sada nas je spojila 'Večera za pet', u kontaktu smo, čujemo se telefonom - rekla je te dodala kako se nisu dogovarale za ocjene.

- Nismo pričale o tome. Nitko mi ne može narediti kakvu ocjenu ću dati - tvrdi Rada, a za zlobne komentare kaže kako je ne diraju, jer će se uvijek naći ljudi koji komentiraju.

- Njezina večera me vratila unazad 60 godina, kad sam bila dijete. A torta od graha, za to nisam nikada čula da postoji, a bila sam ugostitelj. Meni je to bilo predivno - pohvalila je Radmila Janjina jela.

Ipak, za druge kandidate 'Ljubav je na selu' nije imala mnogo lijepih riječi. Ispričala je da nije u kontaktu ni s farmerom Marijanom, ni sa 'suparnicama' Marom i Bahrom, te da je to za nju 'završena priča'.

- S moje strane nije bilo trzavica. Ja sam miroljubiva osoba, a ne svađalica - rekla je Rada o svađama na Marijanovoj farmi.

- One su 'bljuvale' o meni, nisu bile u pravu. Povrijedilo me kad je Mara rekla da se nisam prala kod Marijana. Tužit ću je zbog toga kad mi istekne ugovor - bila je oštra Radmila.