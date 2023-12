Dragana Mirković: 'Osiguranje u Zagrebu? Mogu i sama, ništa loše nisam napravila niti rekla'

Ja idem svuda sama, nemam nikoga. Mogu sama prošetati Zagrebom, da me ljudi prepoznaju...Ljudi znaju tko sam, kakva sam, što sam radila u životu. Nikad nisam ništa loše rekla ni loše napravila. Zašto bih se ja plašila? Zašto bi meni trebalo osiguranje, rekla je Dragana Mirković (55) za Extra.fm u najavi za koncert u zagrebačkoj Areni.

'Osiguranje me ne voli'

Regionalna zvijezda slavi jubilarnih 40 godina karijere, a tim će povodom počastiti zagrebačke obožavatelje 3. svibnja.

- Imam jedan problem kada su koncerti u pitanju. Svi me uvijek vole, ali mislim da me baš osiguranje ne voli. Uvijek odem s publikom i uvijek im se ispričam kada odem. Ponese me i ne razmišljam o njima. Nikada se ništa nije dogodilo, imam raznih anegdota - priznala je.

'Obitelj mi je iz Hrvatske'

Pričala je ona i o uspomenama iz Hrvatske.

- Imam toliko uspomena iz Hrvatske, i sa početka karijere. Uvijek sam imala puno prijatelja svuda i to je moje veliko bogatstvo. Dio moje obitelji je u Hrvatskoj. Od supruga obitelj živi u Zagrebu dugo, snajka je iz Splita. Moj prvi odlazak na more sa školom je bio u Makarsku i od tada sam zaljubljena u vaš naglasak. Mogla bih i ja pričati tako. Puno uspomena me veže za Hrvatsku. Da i za Zagreb, ali više za Dalmaciju.

Mirković je obećala da će u Zagrebu napraviti spektakl za pamćenje te dodala kako to njezina publika i zaslužuje!

- Imam fanove posvuda, koji su već moji prijatelji, meni je ponekad neugodno zvati ih fanovima, jer ih smatram prijateljima i borcima za mene kad mi je najteže. Oni su moja vojska - zaključila je.

Život u Beču

Srpska pjevačica od 2000. godine živi u dvorcu u Beču vrijednom oko 50 milijuna eura. Interijer svog luksuznog doma često pokazuje na društvenim mrežama, a hvali se i kako ga uredi u blagdanskom ruhu svake godine.