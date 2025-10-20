Dragana Mirković postala baka!

U domu Dragane Mirković danas vlada neizmjerna sreća i obiteljska toplina. Naime, Draganin sin Marko Bijelić i njegova supruga Melani postali su roditelji malene Ksenije. Tako se popularna pjevačica okrunila novom titulom, odnosno postala je baka, piše Telegraf.

Foto: Antonio Ahel

Inače, Melani je rodila carskim rezom u prestižnoj bečkoj bolnici AKH, gdje se trenutno odlično i oporavlja, no sve je proteklo odlično. Također, Ksenija je već pri rođenju dobila najbolje prognoze liječnika.

Prema riječima bliskim obitelji, Dragana je presretna te sve vrijeme trenutno posvećuje Marku i Melani, ali i unuci. Osim toga, otkrili su da se pjevačica na ovaj poseban dan povukla se iz javnosti, ugasila telefone i odlučila da trenutke sreće proživi u miru, okružena najmilijima. Ipak, ostvarila joj se dugogodišnja želja.

Podsjetimo, pjevačica je više navrata govorila kako jedva čeka da postane baka, ističući da će joj to biti najljepša životna uloga - jer tada voliš bez interesa i bez mjere,

- Zamišljam taj trenutak i već osjećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje - isticala je ranije Dragana.

Foto: Instagram