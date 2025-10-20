Obavijesti

IMA NOVU TITULU

Dragana Mirković postala baka!

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Antonio Ahel

Pjevačica je i ranije isticala kako jedva čeka da se okruni, kako je ranije rekla, najljepšom životnom ulogom

U domu Dragane Mirković danas vlada neizmjerna sreća i obiteljska toplina. Naime, Draganin sin Marko Bijelić i njegova supruga Melani postali su roditelji malene Ksenije. Tako se popularna pjevačica okrunila novom titulom, odnosno postala je baka, piše Telegraf.

Beograd: Repriza dočeka Nove godine u Immersive sali Sava Centra uz Draganu Mirković
Foto: Antonio Ahel

Inače, Melani je rodila carskim rezom u prestižnoj bečkoj bolnici AKH, gdje se trenutno odlično i oporavlja, no sve je proteklo odlično. Također, Ksenija je već pri rođenju dobila najbolje prognoze liječnika. 

Prema riječima bliskim obitelji, Dragana je presretna te sve vrijeme trenutno posvećuje Marku i Melani, ali i unuci. Osim toga, otkrili su da se pjevačica na ovaj poseban dan povukla se iz javnosti, ugasila telefone i odlučila da trenutke sreće proživi u miru, okružena najmilijima. Ipak, ostvarila joj se dugogodišnja želja. 

SLUŽBENO OKONČAN BRAK Razvela se Dragana Mirković nakon 25 godina braka...
Razvela se Dragana Mirković nakon 25 godina braka...

Podsjetimo, pjevačica je više navrata govorila kako jedva čeka da postane baka, ističući da će joj to biti najljepša životna uloga - jer tada voliš bez interesa i bez mjere, 

- Zamišljam taj trenutak i već osjećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje - isticala je ranije Dragana. 

Foto: Instagram

