SKANDALOZNA BRITNEY

FOTO 'Ups, she did it again': Plesala je s noževima, vozila s bebom u krilu, brijala glavu...

Pop zvijezda Britney Spears (44) ponovno je u središtu skandala. U srijedu navečer uhićena je u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Policajci su je priveli s lisicama na rukama, a nakon nekoliko sati provedenih u pritvoru puštena je uz jamčevinu. Ovo uhićenje samo je posljednji u nizu alarmantnih incidenata koji prate pjevačicu otkako je 2021. godine oslobođena kontroverznog trinaestogodišnjeg skrbništva, a njezina obitelj i obožavatelji strahuju da se povijest ponavlja.
Mississippi: 2.12.1981. ro?ena pjeva?ica Britney Spears
Uhićenju su prethodili mjeseci sve bizarnijeg ponašanja. | Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION
