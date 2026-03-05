SKANDALOZNA BRITNEY
FOTO 'Ups, she did it again': Plesala je s noževima, vozila s bebom u krilu, brijala glavu...
Pop zvijezda Britney Spears (44) ponovno je u središtu skandala. U srijedu navečer uhićena je u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Policajci su je priveli s lisicama na rukama, a nakon nekoliko sati provedenih u pritvoru puštena je uz jamčevinu. Ovo uhićenje samo je posljednji u nizu alarmantnih incidenata koji prate pjevačicu otkako je 2021. godine oslobođena kontroverznog trinaestogodišnjeg skrbništva, a njezina obitelj i obožavatelji strahuju da se povijest ponavlja.
Uhićenju su prethodili mjeseci sve bizarnijeg ponašanja.
Uhićenju su prethodili mjeseci sve bizarnijeg ponašanja.
Uhićenju su prethodili mjeseci sve bizarnijeg ponašanja.
Krajem 2025. godine snimke njezine opasne vožnje nakon izlaska iz restorana u Thousand Oaksu obišle su svijet.
Njezin crni BMW snimljen je kako naglo polukružno skreće, prelazi u suprotni trak i vijuga po cesti, jedva izbjegavajući druga vozila.
Incident je izazvao paniku među njezinim najbližima, koji su, prema tvrdnjama upućenih, započeli krizne sastanke o tome kako joj pomoći.
Izvori bliski obitelji otkrili su za medije da su svi 'užasnuti' i da se boje da Britney ponovno 'gubi kontrolu', povlačeći paralele s njezinim javnim slomom iz 2007. godine.
- Svi su jako zabrinuti. Uvijek smo joj željeli samo najbolje, a ona trenutno donosi loše odluke. To je zastrašujuće - povjerio se jedan obiteljski izvor za Daily Mail.
- Postavlja se pitanje treba li itko uskočiti da joj pomogne i onda se nositi s negativnim reakcijama javnosti. Prošli put kad je Jamie uskočio kako bi zaštitio kćer, postao je državni neprijatelj broj jedan - rekao je izvor.
Britneyina borba s mentalnim zdravljem i pritiskom slave traje gotovo dva desetljeća.
Problemi su eskalirali sredinom 2000-ih, kad je kao mlada majka postala glavna meta paparazza.
Jedan od prvih incidenata koji je izazvao javnu osudu dogodio se u veljači 2006. godine.
Fotografi su je snimili kako vozi držeći svog tad četveromjesečnog sina Seana Prestona u krilu, umjesto u sigurnosnoj sjedalici.
Uslijedila je istraga socijalne službe, a pjevačica se branila tvrdnjom da je bježala od agresivnih fotografa.
- Zbog nedavnog incidenta kada su me zarobili u autu bez djeteta, bila sam prestravljena da će ovaj put fizički agresivni paparazzi ugroziti i mene i moju bebu - izjavila je tad, dodajući da je instinktivno poduzela mjere kako bi ih zaštitila.
Samo tri mjeseca kasnije, ponovno se našla na meti kritika jer je Seana Prestona vozila u sjedalici okrenutoj prema naprijed, što je bilo protivno sigurnosnim preporukama za djecu mlađu od godinu dana.
Godina 2007. ostaje upamćena kao najmračnije razdoblje u njezinu životu.
U jeku teške borbe za skrbništvo nad sinovima s bivšim suprugom Kevinom Federlineom, Spears je u veljači ušla u frizerski salon u Tarzani i pred zapanjenim fotografima sama obrijala glavu.
Nekoliko dana kasnije, naoružana zelenim kišobranom, napala je automobil jednog paparazza.
- Prolazila sam kroz toliko lažnih stvari s djecom i Kevinom u to vrijeme. Upravo me ostavio i bila sam shrvana. Ljudi su mislili da ludim, ali ljudi stalno briju glave. Prolazila sam kroz puno toga, bio je to moj način pobune, osjećaj slobode - objasnila je kasnije u dokumentarcu.
Vrhunac je dosegnut u siječnju 2008., kad se zaključala u kupaonicu s mlađim sinom Jaydenom, odbijajući ga predati Federlineu.
Nakon policijske intervencije, odvedena je na prisilnu psihijatrijsku hospitalizaciju.
Ubrzo nakon toga, sud je njezinom ocu Jamieju Spearsu dodijelio skrbništvo, dajući mu potpunu kontrolu nad njezinim životom i financijama od 60 milijuna dolara.
Nakon 13 godina i snažnog pokreta '#FreeBritney', skrbništvo je konačno ukinuto u studenom 2021. godine. Spears je slavila povratak osnovnih sloboda, poput prava da sama vozi automobil.
Ipak, sloboda je donijela nove izazove.
U godinama koje su uslijedile, zaredali su se prometni prekršaji zbog prebrze vožnje i vožnje bez valjane dozvole.
U rujnu 2023. uznemirila je pratitelje objavivši video u kojem pleše s dva velika kuhinjska noža, što je rezultiralo još jednom policijskom provjerom.
Incidenti su se nastavili, uključujući i onaj u svibnju 2024. ispred hotela Chateau Marmont, gdje su je snimili polugolu i omotanu dekom u pratnji bolničara
