Dragana Mirković za 24sata: 'Kad srce stane' snimala sam u dvorcu i to mi je bilo prvi put...

S nestrpljenjem čekam osjetiti ljubav na pozornici Arene Zagreb. Radujem se što ću ponovo ispuniti svoje srce i u isto vrijeme pokloniti ga publici, govori nam Dragana Mirković (56). Folk pjevačica 3. i 4. svibnja nastupa u zagrebačkoj Areni, a tim povodom objavljuje novu pjesmu ''Kad srce stane''.

- Ova pjesma je moj poklon publici. Pred beogradsku Arenu je izašla pjesma 'Kriva', a pred zagrebačku Arenu poklanjam 'Kad srce stane'. Volim darivati publiku - govori Dragana.

'Zak i ja smo dobri prijatelji'

Nova pjesma srpske folk pjevačice je duet sa zagrebačkim kolegom Ivanom Zakom (44). Njih dvoje su dugogodišnji prijatelji.

- Zak i ja se poznajemo 16 godina i jako smo dobri prijatelji. Upoznali smo se kad je on došao na moju DM Sat televiziju te je na neki način uz nas započeo svoju karijeru. Među nama je dosta godina suradnje i druženja. Ivan je jako kulturan i dobar momak, kao i iskren prijatelj - kaže nam pjevačica.

Pjesmu je napisao Dražen Damjanović.

'Ovo je prvi spot koji je snimljen u dvorcu'

- Njegova želja bila je da je izvedemo Zak i ja - dodaje pjevačica. Spot pjesme, koji će biti dostupan danas od 14 sati na YouTube kanalu Croatia Recordsa, sniman je u Draganinom domu, dvorcu Ebenfurthu.

- Ovo je prvi spot koji je snimljen u dvorcu i to je bila Ivanova ideja. Ma da je i redatelj Dejan Milićević bio za to. Iskreno, meni je to odgovaralo jer nisam morala izlaziti iz kuće - smije se pjevačica.

Podsjetimo, 24sata je prvi ekskluzivno bio u domu Dragane Mirković, u dvorcu Ebenfurthhu nadomak Beča. Cijeli intervju pogledajte OVDJE.

Pjevačica je tijekom naše posjete obznanila da je predala papire za razvod braka sa suprugom Tonijem Bijelićem nakon 24 godine.

- Imala sam 32 godine. Htjela sam djecu i nekoga tko nije s estrade. Nisam ni puno birala. Pokazalo se da nisam pogriješila, bez obzira na sve što je bilo i što će biti. Zadovoljna sam, imam dvoje divne djece - rekla nam je tad.