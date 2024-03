VIDEO Pogledajte kako izgleda dvorac Dragane Mirković: 'Našli smo papin medaljon i oružje'

Folk pjevačica Dragana Mirković (56) u utorak navečer šokirala je regiju objavom o razvodu. Taj dan nam je otvorila vrata svog dvorca, srca i duše. U dvorcu Ebenfurthu nadomak Beča živi posljednjih godinu dana, a nedavno su se k njoj preselili sin Marko i kćer Manuela. Dvorac veličine 12.000 m2 je kupila 2010. godine, u njega ulaže zadnjih 14 godina, te će tako i nastaviti u budućnosti jer, kako kaže, ima velike planove.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvorac Dragane Mirković

- U njega sam se zaljubila zbog povijesti, kulture i umjetnosti. On ima to sve. Iako je bio bez krova, vrata i prozora, zaljubila sam se u njegovu povijest - kaže pjevačica.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tijekom Drugog svjetskog rata u njemu je boravilo preko 4000 izbjeglica, a posljednji stanovnici bili su ruski vojnici. Njezina je želja da dvorac, koji je stariji od 850 godina, uvijek bude otvoren za javnost, ali kako nam je strastveno pričala o njegovoj povijesti i obnovi, bez problema bi mogla voditi i veće ture kao njegova glavna kustosica.

Govori nam kako je plemićka obitelj von Suttner bila vlasnik dvorca više od 300 godina.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Iz ovog dvorca potječe Bertha von Suttner, koja je dobitnica Nobelove nagrade za roman ‘Dolje oružje!’. Ljeta je uvijek ovdje provodila, a i u njemu je dala svoj posljednji audio intervju. Ponosna sam i fascinantno mi je što je Bertha odavde - kaže nam.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Posebno ističe koliko je zahvalna što su je građani Ebenfurtha prihvatili kao novu vlasnicu.

- Meni je čast što sam upisana u zemljišnim knjigama kao vlasnica dvorca. Ljudi u ovom gradu su me jako ispoštovali. Oni su vrlo zahvalni na dvorcu, a ja uvijek imam osjećaj da im trebam zahvaliti što su mi ovo uopće i dozvolili. Da sam htjela, mogla sam sve srušiti, no to ne bi bilo u redu - dodaje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dvorac ima svoju kapelicu te je jedino ona, osim zidova oko donjih prozora, bila dobro očuvana. Oko oltara se nalaze skulpture, jedna s ključem, koja označava blago, a druga s mačem, koja označava oružje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Obožavam ovu kapelicu. Nju je oslikao Franz Anton Maulbertsch. To je nevjerojatno. U dvorcu je pronađeno i oružje, ali nije pronađeno i blago. Da smo ga našli ne bih ga zadržala, mislim da zadržati blago, daleko bilo, znači neka vrstu prokletstva - govori nam.

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Draganom Mirković

Pokretanje videa... 10:39 Razgovor s Draganom Mirković | Video: Sanjin Strukić/Pixsell

U dvorcu za stalno radi četvero ljudi, koji uglavnom tamo i žive, no trenutačno ih je više zaposleno zbog radova oko biblioteke. Zasad joj je plan otvoriti muzej i kafić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Puno je pokradeno jer je dvorac bio otvoren. Sve umjetnine su vjerojatno nestale u Drugom svjetskom ratu. Kad smo na drugom katu podigli pod balske dvorane pronašli smo medaljon koji je Papa u 17. stoljeću darovao eminentnim osobama. Kad smo sređivali polupodrumski dio našli smo rimski kamen, tako da vjerujem da je dvorac stariji nego što se misli. Volim imati ljude oko sebe, to me veseli. Nije mi dovoljno da oko mene budu samo rođaci i prijatelji. Ne žurim s radovima, znam kako želim da sve izgleda - rekla nam je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ne sviđa joj se kad je ljudi gledaju kroz materijalno bogatstvo koje je stekla.

- Ja sam čovjek, majka i vjeran prijatelj. Moja djeca su vezana za mene. To sam ja izazvala u njima, stoga me nemojte gledati kroz materijalno, to me vrijeđa. Razumijem da ljude fascinira to što živim u dvorcu, ali vjerujete mi, sve drugo je puno važnije. Ja ne gledam stvari kroz materijalno, pa ne volim čuti kad kažu: 'Joj, ona živi u dvorcu' - ističe Mirković.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako kaže roditelji su je odgajali da uvijek bude radišna i skromna te da pametno ulaže svoj novac.

- Ne volim bacanje novca na ne bitne stvari. Moraš raditi da bi imala. Moji roditelji rade na imanju, iako ne trebaju. Ako na meni vidite brendiranu torbu, znajte da je bila poklon. Ja je sigurno nisam kupila. To što posjedujem dvorac, nije dokaz sreće. Sreća je ako vi širite pozitivnu energiju - rekla je na kraju obilaska.