U petak navečer djevojke iz Križevaca i okolice okupile su se kod vesele domaćice Dragice Ledinski, koja se prisjetila prvog susreta sa sadašnjim mužem Ivekom, te otkrila kako je prije njega bila u dogovorenom braku.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Otišla sam u Njemačku sa 16 i pol godina, a vratila sam se 2010. godine - započela je Dragica.

- Ja sam vam bila 15 godina, Ivek je bil 18. Kako je nekad bilo, roditelji moji mene nisu pustili dalje u školu, ja sam htjela biti frizerka. Tata je radio u Njemačkoj, mogao mi je priuštiti, ali nije htio jer je on vidio kako se mladež u Njemačkoj ponaša, tako bih i ja i pokvarila se. I tako, nisu me htjeli školovati pa su me poslali brati jabuke u Dugo Selo. Tamo sam ja upoznala Iveka. On je isto brao jabuke, pa smo se malo gledali i tako smo se zaljubili i prvi put poljubili. Evo, sad znaju svi! - ispričala je Dragica u 'Večeri za 5 na selu' na RTL-u.

Nažalost, njezini su imali druge planove.

- Moja mama je jako oboljela, dobila je rak jednjaka i rekli su nam odmah doktori da nema spasa. Tata u Njemačkoj, brat oženjen, baka, deda i ja, mene se trebalo riješiti. Ja sam bila višak, znači mama bude umrla za koji mjesec i onda su mene trebali udati - rekla je Dragica te dodala da su se dotad ona i Ivek dopisivali, pričali kako će se vjenčati kad on dođe iz vojske, ali zbog cijele situacije više nije otpisivala.

- Oni su meni našli dečka za kojeg sam se ja morala udati. Dvadeset godina nisam znala gdje je Ivek niti on za mene. Ne bih pričala moju priču o braku, preskočila bih, zna se manje više zašto. Samo nitko nije pobjegao od ničeg dobrog pa tako ni ja - rekla je.

No, otkrila je i kako se sjetila Iveka nakon 20 godina.

- Ivek mi je napisao oproštajno pisao i napisao mi je ako mi ikad u životu bude teško i ako ne budem znala kud, neka se sjetim jednog mladića koji me iskreno volio - ispričala je te je dodala da ga je pitala sjeća li se jedne Dragice. I onda je on potražio nju.

- Vjerojatno je to bila sudbina. Moralo je tako biti. Nisam znao ni gdje je ni što je, ali javila se i bilo mi je jako drago - rekao je Ivek. Dragica ima troje djece, a Ivek dvoje. Par se napokon vjenčao 2000. godine.