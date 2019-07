Drago Ćosić: 'Film o SP-u bez mene? Pa to bi bilo bez veze...'

Ovi dani oko godišnjice uspjeha Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji zaista su nešto posebno. Cijeli taj put, finalna utakmica, pa onda i doček na Trgu bana Jelačića. Zaista posebno vrijeme, javio nam se dobro raspoloženi Drago Ćosić (60).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prošle godine legendarni komentator optužen je za malverzacije s ulaznicama za finale Svjetskog prvenstva. S državne televizije optužili su ga početkom rujna da je preprodavao ulaznice za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, poglavito su im sporne bile ulaznice za finale protiv Francuske. Ćosić se branio kako ih nije prodavao te da je upravo on i javio tadašnjim poslodavcima kako je nastao problem s kartama jer netko prodaje, i to za 18.000 eura, one koje pripadaju HRT-u. Ćosić je tad najavljivao borbu i tužbu, ali o tome nije bio raspložen razgovarati. Odmah je okrenuo naš razgovor u smjeru nekih vedrijih tema.

- Uživam u životu daleko od svjetla medija. Trenutačno mi je baš dobro u životu i ne želim pokvariti taj osjećaj - otvoreno nam kaže Drago.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Njegov glas, pogotovo u trenucima u kojima su 'vatreni' slavili neki gol, ostat će vječno upamćen u umovima svih generacija, a sad će ga opet imati prilike čuti nakon gotovo godinu dana pauze.

Naime, snimanje dugometražnog igranog filma “4-2” Anđela Jurkasa, koji se događa na dan povijesne nogometne utakmice između Francuske i Hrvatske, počelo je u ponedjeljak u Zagrebu, na godišnjicu finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Film će se snimati idućih mjeseci u Zagrebu, Rijeci, Karlovcu, Dugoj Resi, Gorskom kotaru, Parizu i Moskvi.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

A ulogu u filmu ima i glavni protagonist naše priče.

- Ne smijem previše otkrivati o filmu. Takav je dogovor. Sve ćete vidjeti kad ga napravimo. No kad smo pregovarali, zaključili smo da bi film bez mene bio bezveze - rekao je Ćosić, čija uloga u filmu za njega ne bi trebala biti prezahtjevna:

- Pa i ne bi, glumit ću samog sebe - rekao je Ćosić.

Foto: Promo

Osim njega, glavne uloge tumače Bojana Gregorić Vejzović, Ivo Krešić i hrvatska nogometna reprezentacija. Premijera filma bit će 15. srpnja iduće godine...