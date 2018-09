Drago Ćosić se vratio na posao: Ponaša se kao da ništa nije bilo

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

S javne televizije nema novih službenih informacija o slučaju, iako je od finala prošlo gotovo dva mjeseca. Iz neslužbenih izvora novi detalji izlaze u javnost, a sukus im je kako nisu iznenađeni teškim optužbama.

Drago Ćosić bio je glavna tema i jučer, kako na samom HRT-u tako i u obližnjim kafićima. Djelatnicima televizije na pauzi bila su puna usta afere u kojoj se svi osjećaju osramoćeni i smatraju kako je otkaz za sportskoga komentatora neizbježan. Pouzdani izvor otkrio nam je kako su ulaznice bile naslovljene na ravnatelja televizije Kazimira Bačića.

- Kao odgovornoj osobi, partneri su ulaznice poslali njemu. Međutim, on nije ni znao da ulaznice postoje. Netko mu je to zatajio - rekao nam je izvor s HRT-a. Kako su na nacionalnoj televiziji sve htjeli riješiti interno, nitko nije smio izjave. No ta interna istraga traje već dva mjeseca, a disciplinski postupak protiv sportskoga komentatora još nije završio. HRT se službeno oglasio tek šturim priopćenjem kako rade izvide zbog povrede radnog odnosa. Nije nam se javio ni ravnatelj, pa nismo mogli saznati kad će donijeti odluku o sankcijama.

Najizglednija sankcija za tešku povredu radnog odnosa je otkaz, smatraju naši izvori s HRT-a, a vjeruju da Ćosića očekuje i kaznena prijava jer su ulaznice bile vlasništvo televizije a ne sportskoga komentatora. Ne vjeruju mu na Prisavlju ni da je dijelio karte, kako je rekao u očitovanju. Osim toga, nije ih smio niti dijeliti jer nisu bile njegove.

Producent sportskog programa, koji je, otkrilo se, dobio dvije ulaznice za finale Hrvatske i Francuske, sam je odstupio. Od drugih aktera reakcija još nema, a izvori s kojima smo pričali uglavnom brane Sašu Dedića, koordinatora za međunarodne odnose, čije ime se također povezuje s aferom Ulaznice.

- Poznajem ga godinama, on je pošten čovjek i sumnjam da je išta kriv. Zbog posla surađuje sa stranim agencijama, a kako je Ćosić bio šef ‘projekta Rusija’, vjerojatno je samo radio što mu se reklo. Vjerujem da nije ni pretpostavio da će ulaznice za finale završiti u oglasniku po paprenoj cijeni - kazao nam je dugogodišnji djelatnik na HRT-u dobro upoznat sa svim odnosima na televiziji.

A za Ćosića nam kaže da ne bi stavio “ruku u vatru”.

- On je već druga priča, godinama je radio što je htio, imao je vrhunski tretman na HRT-u i sve povlastice. No prije nisu bile takve kontrole, sad su ga ulovili - dodao je naš izvor.

Podsjetimo, Fifa, svjetska nogometna organizacija, javila se HRT-u još u srpnju s informacijom da je netko pokušao prodati ulaznice za finale SP-a u Rusiji, koje su bile namijenjene HRT-u.

Za utakmicu Hrvatske i Francuske HRT je dobio četiri karte, a jedna od njih se, otkrila je Fifa, prodavala za oko 20.000 eura. Prvo su stopirali prodaju, a onda preko serijskih brojeva došli do EBU-a (Eurovision Broadcasting Union). Oni su im odgovorili da su te ulaznice završile kod HRT-a. Navodno je sa strane HRT-a tijekom prvenstva traženo ukupno 40 karata, a vodstvo s Prisavlja tvrdi da za to nisu znali. Sve se to odvijalo nekoliko sati uoči finala, koje je komentirao upravo Ćosić.

- Odmah nakon zaprimljene službene informacije od EBU, HRT je poduzeo sve potrebne mjere i radnje te o tome obavijestio nadležna državna tijela radi provođenja daljnjih izvida - između ostalog napisali su u priopćenju. Kako doznajemo, oni su o svemu obavijestili DORH, koji je prijavu “spustio” Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Ono će istražiti jesu li djelatnici HRT-a počinili kazneno djelo pokušajem preprodaje ulaznica za finale koje nisu bile njihove. Iz ODO Zagreb jučer nismo uspjeli doznati što su sve dosad poduzeli.