Dragomir iz Hell's Kitchena: Nisam zaslužio baš prvi ispasti

Iskreno, nisam očekivao ispadanje. Nisam mislio da ću ispasti baš nakon prvoga kruga. Ali to je show, netko je morao ispasti, govori nam Dragomir Matijević (38). Prvi je od 18 natjecatelja ispao iz RTL-ova showa "Hell's Kitchen Hrvatska".

U jednom se trenutku potpuno pogubio pa je natjecatelj Roko morao preuzeti i njegov dio.

- Odjedanput se našlo puno ljudi oko mene pa sam, nažalost, izgubio pojam o svojoj poziciji i svome mjestu rada, to me smelo - pravdao se tad Dragomir, koji je bio u crvenom timu. Bivši natjecatelj po struci je kuhar, a ništa, kako kaže, ne zamjera chefu Tomislavu Gretiću.

'Možda i nisam zaslužio ispasti prvi'

- Shvaćam njegovu ulogu chefa. To je bio splet okolnosti. Da je bio neki drugi dan, neki drugi izazov, mogao je biti netko drugi na mome mjestu. Da sam baš zaslužio ispasti prvi, možda i nisam, ali kažem, to je sve samo show - govori nam Dragomir.

Foto: rtl

Dodaje da nije bio pod stresom kad ga je nominirao crveni tim.

- Nakon što su nas istjerali iz kuhinje, već na putu do dnevne sobe rekao sam naglas ostalima iz mog tima da je zaštekala upravo moja stanica s mesom i ribom za koju sam bio zadužen na večeri i da očekujem da me nominiraju. Ispoštovali su moju želju, ja sam se smatrao odgovornim, tako da je sve bilo u redu s moje strane - priča nam.

Foto: RTL

Kuhar iz Petrinje kaže da se tijekom kratkog vremena koje je proveo u showu zbližio sa svim natjecateljima.

- Kao da se znamo već sto godina. To je baš jedna jako pozitivna stvar ovoga showa, ta nova poznanstva. Moj crveni tim je baš bio prijateljski tim. Dobar dio njih je još tamo, jer show i snimanje i dalje traju, no sigurno ćemo se vidjeti i družiti kad sve završi, u to ne sumnjam - govori nam.

'Motiv za prijavu mi je bila pobjeda'

U show se prijavio jer je smatrao da mu to može biti iduća stepenica u karijeri.

Foto: RTL

- Glavni motiv za prijavu bio mi je, mislim kao i svima, pobjeda. Naučiti nešto novo, steći nova iskustva - smije se.

Foto: RTL

Vrlo rano je shvatio da se želi baviti kuhanjem.

- Odmalena sam naučio neke osnove kuhanja uz mamu i baku - priča nam.

Sad je u potrazi za novim poslom. Najdraža kuhinja mu je tradicionalna hrvatska, a smatra da mu najviše leži priprema roštilja. Omiljeni kuhar mu je Gordon Ramsay jer je, ističe, u kuhinju uveo revoluciju. Za sebe kaže da je pozitivan, vedar, staložen i učinkovit te bi u budućnosti volio imati svoj restoran.