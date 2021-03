Poznati američki reper Drake (34) bacio je oko na starletu Kim Kardashian (40) nakon što se u medijima počelo pisati da se razvodi od repera Kanyea Westa (43).

Drake se nada prilici kod Kim čim se ona službeno razvede od repera s kojim ima četvero djece.

- Drake nikad nije shvatio što Kim vidi u Kanyeu. Godinama govori kako on nije za nju te kako će Kim završiti u suzama - otkrio je izvor.

Drake je, navodno, atraktivnoj Kim počeo slati poruke odmah kada je čuo da je podnijela zahtjev za rastavom braka u veljači ove godine.

- Iznenadilo ga je što joj je toliko trebalo da shvati, a poruke joj je počeo slati čim je postalo jasno da je razvod neizbježan. Spreman je naći se s njom čim ona to poželi i uvjeren je kako će se to dogoditi ubrzo - rekao je izvor blizak Drakeu.

Podsjetimo, Drake i Kanye su već imali verbalnih sukoba koji su uglavnom bili vezani za fatalnu Kim.

Fanovi Drakea vjeruju da je on u nekoliko svojih pjesama aludirao na to da je imao seksualne odnose sa starletom, ali Kanyeu se nije svidjelo što on to nikada nije javno demantirao.