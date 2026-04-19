U TEATRU MANOEL

Drama HNK u Zagrebu po prvi put sutra gostuje na Malti

Predstava 'Budi uvijek kao zmaj' bit će izvedena u jednom od najstarijih kazališta u Europi, a u sklopu europskog projekta DoSEL

Drama Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sutra, 20. travnja 2026. godine, gostuje u Teatru Manoel u Valletti s predstavom 'Budi uvijek kao zmaj' autora Espija Tomičića u režiji Olje Lozice. Riječ je o prvom gostovanju HNK u Zagrebu na Malti, i to u jednom od najstarijih kazališta u Europi.

Gostovanje se održava u sklopu europskog projekta DoSEL (Drama of Smaller European Languages).

Predstava Budi uvijek kao zmaj već je prepoznata kao jedan od istaknutijih naslova suvremene hrvatske drame, a malteško gostovanje nastavak je intenzivne međunarodne aktivnosti zagrebačkog HNK-a u 2026. godini.

U predstavi nastupa ansambl Drame HNK u Zagrebu: Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Dora Lipovčan, Lana Barić, Luka Dragić, Dušan Bućan, Filip Vidović, Marin Stević i Ivan Grlić, uz glazbenike Saru Renar i Dimitrija Simovića.

