Drama na snimanju TV emisije: Nedu Ukraden napala pjevačica

Pjevačice Neda Ukraden (69) i Mira Škorić (49) posvađale su se na snimanju novogodišnjeg programa za srpsku televiziju, a navodno je sve eskaliralo kad se Neda požalila na loš ton u studiju, piše Alo.rs.

- Mira Škorić je napala Nedu Ukraden pred oko dvjesto ljudi koji su se našli na snimanju novogodišnjeg programa RTS-a - ispričao je za srpske medije izvor koji je bio u studiju u Košutnjaku kada se dogodio ovaj incident.

Prema njegovim riječima, Ukraden se, čim je uzela mikrofon i počela pjevati, požalila na loš zvuk i, naravno, zahtijevala je da se popravi. U tom trenutku Škorić je potpuno 'podivljala' i počela je pred svima vikati na Nedu.

- Što ti glumiš ludilo?! Sad se i u ton razumiješ! Jesi li ti tonac?! Što smo mi ovdje, budale? Svima je dobar, samo tebi ne valja - vikala je Mira, a Neda joj nije odgovorila već je i dalje željela da se riješe tehnički problemi.

Izvor je još ispričao i kako je atmosfera bila vrlo neugodno i da su svi okupljeni u tom trenutku jednostavno šutjeli i promatrali kako se sve dalje razvijalo. Nije prošlo dugo i došli su majstori koji su riješili nedostatak pa je Neda zapjevala.

- Točno je da je prigovorila, odnosno dobacila nešto, u stilu: 'Ako sad svi budemo zadržavali i žalili se, nikada nećemo završiti i otići kući'... Ne zamjeram osobi koja tako reagira. Normalno je da svako želi što bolje čuti ton, a ne da budeš pretih ili 'falš', ali dobro - objasnila je Neda nakon incidenta s Mirom i nastavila:

- Svako dolazi na posao i pristupa poslu onako kako misli da treba. Želim da sve bude perfektno kada sam ja u pitanju, tako da zahtijevam to i od suradnika. Ako to nekome smeta, to je njegov problem. Meni su namjestili ton tako da sam se čula dobro, ostali me ne zanimaju.

