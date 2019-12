Najseksi baka Balkana Neda Ukraden (69): Brzina me pali

Nekoliko dana se pripremam za snimanje spota. Ipak, treba vremena za odabrati idealni styling, a onda kreću frizura, šminka, štikle, modni detalji... Traje taj proces, traje, rekla nam je Neda Ukraden (69), koju smo uspjeli uhvatiti u garderobi tijekom pauze od snimanja spota za novu pjesmu “Bomba”.



Iako će uskoro napuniti okruglih sedamdeset, Neda se ne prepušta tako lako godinama. Skakutanje i plesni pokreti na dodatnim centimetrima, perike i ekstenzije zbog kojih imaš glavobolju, a niti proljetna odjeća u zimskim uvjetima nisu nikakva prepreka.

Kako kaže, sve je to dio posla. O svojem izgledu svakodnevno brine, a naglasak uvijek stavlja na zdravlje.

'Imam višak energije, zato tako mladoliko izgledam'

- Pazim na prehranu prvenstveno zbog zdravstvenih, a tek onda estetskih razloga. Netko sam tko ima višak energije. Definitivno. To me najviše čini vitalnom i mladolikom u ovim godinama. Ostanem u šoku kad čujem da je netko desetak dana na odmoru. U mojem slučaju to je nepojmljivo. Uvijek ću na odmoru raditi nešto što će pozitivno utjecati na moju karijeru. Tražiti nove pjesme, lokacije za spotove, odjevne kombinacije... Ma nije bitno. Samo da se radi i to je tajna mojeg dugogodišnjeg opstanka na sceni. Sceni koja je sve samo ne sigurna - otkrila nam je Neda, koja svakodnevno voli odvojiti i desetak minuta na tjelovježbu.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Najseksi baka Balkana

Svjesna je, priča nam, kako je fizička aktivnost dobra. Kako za fizičko, tako i za psihičko zdravlje. S obzirom na to da je svakodnevno u vrtoglavo visokim potpeticama, a u automobilu provodi i do nekoliko sati, Neda preferira vježbe za kralježnicu.

- Imam nekoliko vježbi koje kod kuće prakticiram. Ono što nama ženama treba. Lijep trbuh, noge, ruke... - priznala je Neda.

Nedu godinama prati titula “najseksi bake Balkana” koja joj, kako kaže, uvijek laska.

- Naziv baka ne doživljavam kao nešto ružno. Dapače, volim taj izraz. Najviše u životu voljela sam svoju baku. Uvijek volim naglasiti kako sam izuzetno privilegirana i sretna što imam svoje unuke koji su mojem životu dali dodatni smisao. Ljubav je bezuvjetna, ali red se mora znati. Trebaju biti odgojeni, a ja ću se potruditi da im omogućim što bolje školovanje. Potječu iz kuće koja drži do tradicije, obrazovanja i obiteljskog odgoja te moraju znati poštovati svijet oko sebe. Starije. No poštujem i želje roditelja kojima pomažem kad treba. Kad je riječ o izgledu, ne želim lagati, simpatično mi je to ‘najseksi baka’ - priča nam pjevačica.

Sarma i lešo riba

Na pitanje doživljavaju li je unuci kao zvijezdu s malih ekrana, Ukraden je s osmijehom na licu odgovorila:

- Oni me gledaju kao normalnu osobu koja ih neizmjerno voli. Osobu koja ih često iznenađuje raznim poklonima. Znaju da se bavim pjevanjem, ali ne doživljavaju to kao da sam netko tko je jako bitan. Ono što je još bitnije, ne smatraju da su oni iznad drugih zato što im se baka pojavljuje na televiziji.

Dodala je kako joj je srce puno kad unuke razveseli finim mirisom iz kuhinje. Specijaliteti su joj, kaže, sarma i lešo riba.

- Volim kuhati po vrućinama. Volim pojesti lagano i kuhano, sezonsko povrće, a to dolazi samo iz domaće kuhinje. Kad jedem vanka, uvijek naručim dalmatinske specijalitete, ali željna sam žlicom pojesti mladi grašak, buraniju, raštiku..., jela koja su rijetko na menijima restorana - dodala je Neda.

Iako je u privatno vrijeme klasična baka s pregačom i kuhačom u ruci, crveni tepih ima nešto drugačiju politiku.

Nas je zanimalo je li Neda “rob brendova” i pada li na skupocjenu odjeću za koju treba izdvojiti iznose od kojih se “običnim smrtnicima” može zamračiti pred očima.

'Na meni ništa nije umjetno'

- Ne padam na markirane cipele i torbe. Smatram da osoba treba nositi krpu, a ne da joj krpa stvara osobnost. Volim naći dobar i skupocjeni komad odjeće. Kupim brendiranu odjeću ako si je mogu priuštiti. Ipak, to je plaćanje malo taštini, a malo i prestižu - otkrila je Neda.

Kirurgija uljepšavanja i pomlađivanja postala je neizostavni kulturološki razvoj društva, a Neda Ukraden je mnogo puta bila na “meti” zlih jezika koji su je optuživali da se podvrgnula raznim zahvatima.



- Mislim da se vidi na meni da nemam ništa umjetno. Brinem se o svojem izgledu, ali ne na taj način. Čovjek ne može dobro izgledati ako pije, prekomjerno jede ili se drogira - priča Neda.

'Ne želim pudlicu, trebam muškarca koji će pratiti moj tempo'

Najveći problem je, kako kaže, što žene uvijek nađu neku manu na svojem tijelu.

Teže savršenstvu. S godinama treba zavoljeti svoje tijelo bez obzira na mane. Nije bitno je li riječ o malim oblinama, celulitu ili strijama. Nas je zanimalo vjeruje li Neda i dalje u pravu ljubav s obzirom na to da je godinama bez partnera.



- Strašno mi je važna ljubav, ali ne mogu isključiti mogućnost da ću je ponovno pronaći. Meni treba osoba koja će mi biti prvenstveno prijatelj. Netko tko će me razumjeti i biti podrška. Svojemu muškarcu trebam se diviti. Nikad ne bih htjela biti s nekim tko je moja pudlica. S nekim tko nosi moju garderobu ili kofere. Jedan moj stih kaže: ‘Ja trebam nekog da me pobijedi’. Moj muškarac treba pratiti moj tempo, koji je najčešće jeziv, i to je sigurno jedan od razloga zbog kojeg nemam partnera - priznala je Neda, koja za publiku priprema pravu glazbenu poslasticu.

Najseksi baka, iako se bliži sedmom desetljeću, u spotu za pjesmu “Bomba” nije se libila pojaviti u kožnoj jakni i tajicama koje su naglasile njezine bujne atribute.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Za sebe kaže da je vrsna vozačica pa stoga ne čudi podatak da u novom spotu vozi Harley Davidson.



Iako je dugo na estradi, pjevačica se trudi u svakom spotu pokazati nešto novo pa je ovaj put svoju smeđu kosu zamijenila kratkom perikom koja se savršeno uklopila u njezin motociklistički outfit.

Kombinaciju je upotpunila maramom koju joj je, kaže, posudila unuka.

- ‘Bomba’ je jedna od tri nove pjesme koje uskoro izbacujem. Na njima sam radila nekoliko mjeseci i jedva čekam vidjeti reakciju publike - rekla nam je Neda koja još, kako kaže, “puca od energije”.Za hrvatsku publiku sprema i veliki koncert u Koprivnici 14. prosinca te najavljuje pravi spektakl.- Hrvatska publika je divna i uživam nastupati ovdje - rekla je Neda, a na pitanje u kojem hrvatskom gradu najviše voli provoditi vrijeme, Ukraden je bez razmišljanja odgovorila: “U svojem Imotskom”.

