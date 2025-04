Drama u 'Survivoru', Marko i Liz su u svađi: 'Pokvarena si jako!'

Marko i Liz u 'Survivoru' su ušli u otvoreni verbalni sukob koji je razotkrio napetosti nakupljene tijekom posljednjih tjedana. U trenutku frustracije, Marko joj je rekao: „Pokvarena si jako“, što je izazvalo šok unutar plemena. S obzirom na to da tim u ovom sastavu ostaje netaknut do ujedinjenja, očekivalo se zajedništvo, no realnost je bila drugačija.

Foto: NOVA TV

Luciano je pokušao smiriti situaciju, ali i ukazati na Markovo ponašanje: „On se uporno bori sa svojom pasivnom agresijom koju onda iskali na nježnije ljude.“ Iva je ostala fokusirana na buduće izazove, podsjećajući tim: „Sutra se vraćamo kao sedam veličanstvenih.“

Foto: NOVA TV

Žuti su doživjeli težak poraz na poligonu, izgubivši s uvjerljivih 6:1. Unatoč rezultatu, Luciano je pokušao zadržati pozitivan duh: „Nije mi teško pao poraz, pala je i kiša, pa smo pjevali. Idemo svi u ujedinjenje!“

Foto: NOVA TV

Zeleni tim, iako pobjednički, nije ostao pošteđen tenzija. Srđan je ponovno došao u sukob s Milankom i ostalim članovima, koji su odlučili da više neće surađivati s njim pri nominacijama. Hoće li ga to stajati još jednog odlaska u eliminacijsku igru, vidjet ćemo uskoro.