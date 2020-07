Zaratile oko fotki na stranici za odrasle, pale su i teške uvrede: Svađaju se koja je atraktivnija

Uvijek si bila ljubomorna na mene, i uvijek ćeš ostati mala seljančica, to sam ti rekla i u realityju, to ti kažem i tu! Na profilu uopće nemaš plavu kvačicu, toliko o tvojoj profesionalnosti, poručila je Ava Maci

<p>Koja je bujnija? Koja je atraktivnija? Koja ima više pretplatnika? Čije su grudi bolje? Tema je to debate na društvenim mrežama proizašle iz sukoba dviju starleta, Splićanke <strong>Ave Karabatić </strong>(32) i <strong>Mace Diskrecije </strong>(29), rođene u Tuzli pod imenom <strong>Senada Nurkić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rat starleta</strong></p><p>Ove dame nekad su bile prijateljice. Upoznale su se dok su sudjelovale u realityju “Parovi”, najavljivale su i zajednički pohod na vrh estrade, ali to se, hvala Bogu, ipak nije dogodilo. U međuvremenu su prekinule komunikaciju. Prijateljstva, kao što svi znamo, prestanu ako ih ne održavamo. A nakon što su obje počele objavljivati erotske fotografije na prodaju na servisu Onlyfans, postale su i rivalke. Ava smatra kako je ona puno zgodnija od Mace pa se na nju obrušila.</p><p>- Uvijek si bila ljubomorna na mene, i uvijek ćeš ostati mala seljančica, to sam ti rekla i u realityju, to ti kažem i tu! Na profilu uopće nemaš plavu kvačicu, toliko o tvojoj profesionalnosti - poručila je Ava Maci i dodala: “Ja na svojem profilu objavljujem sve slike, i s cenzurom i bez cenzure, pa čak i selfieje jer me toliko ljudi prati jer sam lijepa, ne samo zbog sisa i guzice”.</p><p>Avine erotske fotografije možete gledati ako platite 35 dolara mjesečno. Nedavno nam je rekla da su ljudi poludjeli za njezinim grudima, ali da za dobru lovu prodaje i slike stopala, koja su hit među fetišistima.</p><p>I dok vam za Avu treba 35 dolara, ako želite pristupiti Macinim golim fotkama, trebat će vam 25 dolara. Toliku je cijenu izvjesila ova starleta, koja je otvoreno priznala i da se bavi prostitucijom, ali da nije glupa da je policija uhvati.</p><p>- Ava, pij lijekove koje trebaš redovno - poručila joj je gospodična Diskrecija.</p><p>Uskoro kreće i nova sezona srpskih realityja pa je vrlo lako moguće kako djevojke ovim ratom pokušavaju kupiti ulaznicu za novu sezonu. Obje su u tome već iskusne, a kod “Parova” i “Zadruge” najbolje prolaze, zna se, golotinja i svađe.</p><p>Nedavno nam je svoje sudjelovanje u “Zadruzi” potvrdila i <strong>Rada Vasić</strong>, šefica obitelji Vasić, kojoj bi se u kući trebali pridružiti i njezini, kako im ona tepa, “bliznaci rođeni u Njemačkoj”. I ona, kao i Ava i Maca, igra na provjerenu kartu golotinje i tučnjave.</p><p>- Spremna sam poseksati se ako bude nešto mlado i slatko u kući. A i na tučnjavu sam spremna, ako netko krene na mene. Znam se braniti - rekla nam je Rada.</p>