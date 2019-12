Drama za večerom: 'Vatrogasci su nas spasili od trovanja...'

Glumica Anna Faris (34) Dan zahvalnosti provela je s obitelji u kući za odmor na jezeru Tahoe u Kaliforniji, no ni u najluđim snovima nije očekivala što će se dogoditi. Za vrijeme večere neki od gostiju počeli su se žaliti na to kako se osjećaju loše. I dok su to prvotno ignorirali, dvoje se uputilo u bolnicu gdje im je otkriveno trovanje ugljičnim monoksidom.

Vatrogasci su zatim posjetili i kuću gdje je ustanovljeno kako će razina ugljičnog monoksida čak šest puta veća od one normalne te je opasno po zdravlje čak i ako su prozori i vrata otvoreni. Od 13 gostiju i članova obitelji još je dvoje odvedeno u bolnicu na njegu, a svima je pružena prva pomoć.

I sama glumica zahvalila se vatrogascima na društvenim mrežama.

- Nisam sigurna kako da izrazim svoju zahvalnost vatrogascima. Spasili su nas od ugljičnog monoksida - to je jedna glupa dramatična priča, ali se osjećam jako sretno - izjavila je Faris na svojem Twitter profilu.

