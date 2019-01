Dramatična balkanska ljubav: Nemeš ne želi čuti za Marijanu

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata.

U prvom nastavku serijala “Mračna strana reality skandala” donosimo priče o preljubima i prevarama kojima smo svi svjedočili na malim ekranima. Sve je počelo kad se udana Marijana Čvrljak u Big Brother kući spetljala s mlađahnim Nikolom Nemeševićem. Gotovo da nije postojala osoba u državi koja u to vrijeme nije imala što reći o toj temi. Ali preljubi tu nisu stali. Svaka sezona donosila nam je neku novu dramu...

Dosta mi je nje, ne želim više nikada pričati o Marijani niti čuti za nju, kao ni za reality showove, kratko nam je rekao Nikola Nemešević Nemeš (30).

Na spomen Big Brothera svi se sjete najveće ljubavne priče reality emisija. Ta strastvena i zabranjena veza između Nemeša i Marijane Čvrljak (34) nije završila bajkovito kako se činilo na početku. Danas je situacija dijametralno suprotna.

Foto: Emotion

Ni on ni ona ne žele čuti jedno za drugo.

- Ne želim trošiti riječi, to je sve iza mene, iako se nismo rastali u zloj krvi. Bolje dobar razvod nego loš brak - rekao je nakon rastave Nemeš.

Posvetio se glazbenoj karijeri i prošlog je ljeta snimio pjesmu 'Princ', a radi i na radijskoj postaji. Rekao je i kako bi želio imati koncert u pulskoj Areni. Marijana je navodno u vezi s muškarcem kojeg dugo poznaje, a prošle je godine radila u jednom zagrebačkom kafiću. S Nemešom nije u kontaktu i njoj je, čini se, dosta reality showa i potpuno se povukla iz javnog života...

Kada je 2011. Marijana ušla u show, sestri Sendi je na čuvanje ostavila svoju kćer, tada dvogodišnju Korinu. Bila je u braku s pomorcem Ivanom Čvrljkom, koji je za to vrijeme radio u Škotskoj.

Foto: Screenshot

Nije trebalo dugo da se između Nemeša i Marijane rodi simpatija, a oni koji su pratili daljnji razvoj situacije rekli bi - i nešto više. Naime, Kninjanka se upustila u turbulentnu vezu s Beograđaninom. U početku se nisu odvajali jedno od drugog jer su si odgovarali - imali su zajedničke interese, teme za razgovor, a ubrzo je pao i prvi poljubac. Sama činjenica da je udana žena poljubila drugog muškarca pred kamerama izazvala je osupnutost javnosti. Ono što je uslijedilo šokiralo je njihove najbliže. Na rođendanskoj zabavi u čast jednog od natjecatelja, Nemeš i Marijana počeli su se strastveno ljubiti te su ubrzo završili u klinču ispod plahte dok su ostali stanari spavali.

Foto: Screenshot RTL

Seksom pred kamerama nakon samo deset dana boravka u izolaciji zgrozili su svoje obitelji. Plavokosoj zavodnici javnu nevjeru nikad nije mogao oprostiti prvi suprug, pomorac Čvrljak.

- Ako ostanemo u dobrim odnosima, to će biti samo zbog naše Korine. Ono što mi je priredila pred kamerama nikad joj neću zaboraviti - govorio je.

Ljubav u Big Brother kući uzdrmala je i Marijanine roditelje. Uzrujani otac Ivo Kovačević rekao je kako se odriče kćeri te da ona za njega više ne postoji. Bilo je to jako teško razdoblje za obitelj, ponajviše su se bojali osude javnosti zbog Marijanina sudjelovanja u showu i ponašanja tamo. U to je doba, zapravo, to bio velik šok za cijelu Hrvatsku, a za neke, ponajprije najbliže, veliko razočaranje. Otac nije birao riječi kada je govorio o kćerinu činu.

Foto: Emotion/screenshoot

- Ona je za mene mrtva! I za mene i za njenu majku koja je na tabletama. Ona neće više prijeći moj prag, a mislim da je i sa svojim sestrama završila. Ne mogu shvatiti da je moje dijete to moglo napraviti! - ljutito je i bez zadrške tada govorio Ivo.

Nemešova majka Nada u početku je branila sina i vjerovala u njihovu ljubav. Nadala se kako će to potrajati te da su idealan par. No oduševljenje sinovim odabirom ubrzo je splasnulo pa je onda i ona “promijenila ploču”. Bilo je to teško razdoblje za Marijanu, ne samo da je trpjela uvrede od obitelji i prijatelja, sad je i “druga strana” bila odjednom protiv nje. Tvrdila je da joj kvari sina, koji je inače dobričina, te da ima problema s alkoholom.

Foto: Emotion/screenshoot

- Nemeš se ulovio u mrežu. Začarala ga je, a očito je alkoholičarka koja može popiti ‘bazen’ alkohola. Nikome ne bih poželjela takvu snahu - rekla je Nada, koja je zbog cijele situacije bila i na tabletama za smirenje.

Ipak, skandali tu nisu stali. Tijekom drugog seksa svi stanari bili su budni, smijali se, u čudu križali i međusobno si pokazivali što par radi ispod plahte.

Dvaput su to “obavili” i pred svim stanarima u bazenu. Ljubav se posebno rasplamsala kad je ih je produkcija razdvojila. Ona je ostala u luksuznoj kući, a on je prebačen na “otpad”. Nemeš je to teško podnio, a kad je samo dva dana prije finala ispao iz showa, rekao je kako je Marijana sve odglumila.

- Ona je igračica samo takva. Ja sam imao devetku iz glume na fakultetu, ona zaslužuje barem 15 - komentirao je Nemeš nekoliko trenutaka prije nego što je pobjedu u showu odnijela upravo Marijana.

Osvojila je 786.000 kuna, ali između njih više nisu cvjetale ruže i ta se tuga u njenim očima vidjela i kad je proglašena pobjednicom.

Iako je trebala slaviti, Marijana je čula Nemešove optužbe i to ju je jako pogodilo jer je vjerovala da imaju iskren odnos i da između njih ima puno više toga što ih veže te da nije zaslužila takve riječi. Ipak, brzo mu je oprostila, a i on se predomislio pa su riješili sve nesuglasice i nastavili tamo gdje su stali pred kamerama u showu.

Foto: 24sata

- Jesam, to sam tad rekao, ali nisam tako mislio. Bio sam jako ljutit što nije u tom trenutku kraj mene, a to sam tad silno želio. Sve smo uspjeli izgladiti i počinjemo život zajedno, a ovo ćemo sve ostaviti iza sebe - pričao je tada Nemeš, a tako je i bilo. Ljubav je svakim danom bila sve jača unatoč čestim svađama i mirenjima. U trenucima 'primirja' dogovorili su i da će se vjenčati. Na svadbu su pozvali samo dvadesetak ljudi, a kako su tad pisali mediji, ni Marijanina ni Nemešova obitelj nije se pojavila na vjenčanju. Teške riječi i optužbe, prije svega upućene Marijani, ostavile su traga...

Danas Nemeš pokušava lansirati pjevačku karijeru, ali mu ne ide najbolje. Ljudi ga i dalje prepoznaju kao 'onoga iz Big Brothera'. Njegove pjesme na YouTubeu jedva prikupe po 10.000 pregleda, dok snimke s Marijanom imaju po stotine tisuća pregleda. Ovaj dvojac, koliko god pokušavao nastaviti sa svojim životom, zauvijek je obilježen te su požalili sekundu kad su odlučili ući u kuću Big Brothera.