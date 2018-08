Nemeš: ‘Marijana je prošlost, a ja u reality neću više nikada...’

Nakon razvoda od Marijane Čvrljak (33), Nikola Nemešević Nemeš (28) vratio se u rodni Beograd. Kako kaže na ljubavnom planu mu nikad nije dosadno te uživa u životu, no prije svega posvetio se karijeri. Snimio je pjesmu 'Princ' čiji je autor teksta i pjesme u kojoj pjeva o djevojci navučenoj na kokain.

- Noćni život je zaj.... stvar, naročito za mlade ljude koji nemaju dovoljnu samokontrolu i razvijenu svijest o posljedicama. A droge ima na sve strane, čini mi se više nego ikad, tako da sam puno puta mogao vidjeti klince koji su jedva zagazili u svoje dvadesete, a izgubljeni su skroz, ne znaju što bi sa sobom i bez ambicije. Ne mislim propovijedati u svojim tekstovima, svatko neka radi što hoće. Ja samo pjevam ono što vidim – kaže nam Nemeš. Pjesmu je snimio nakon dvije godine pauze.

- Nastalo je dosta pjesama u tom periodu, inspiracija naleti, dohvatim gitaru ili klavir, zapišem tekst, otpjevam i snimim na mobitel – to je lako. Teži je dio opet okupiti bend, organizirati producenta i snimanje. To traži organizaciju i disciplinu, a jako je teško biti produktivan kad si svaku noć u drugoj kafani. Ali uspio sam se malo sabrati, sad ponovno radimo i valjda neće opet trebati proći godine do nove pjesme – kaže Nemeš. Od opernog pjevača okrenuo se funku. Kako kaže, operno pjevanje zahtijeva potpunu posvećenost.

- Negdje usput izgubio sam strast prema operi i priznao sam sebi da puno više volim druge žanrove. Funk, blues, rock n roll, to je glazba koja me diže, a najbitnije mi je da mi je zabavno. Naravno da se ne mora ni reći da je Dino Dvornik tu bio neprikosnoven, ali isto tako i Oliver Mandić i Kolja Pejaković. A stranih uzora ima puno više, da ne nabrajam – kaže Nemeš. Otvorio je i glazbeni studio te piše pjesme i za sebe i za druge.

- Lako je jedno i drugo, glazba mi lako dolazi. Najteže mi je ponekad napisati tekst nekom drugom, ko on nema neku priču koju želi podijeliti sa svijetom, pa onda radim sve da iskopam iz njih što je to što ih pokreće, ili nešto što ih je povrijedilo. A bol je često puno inspirativnija od sreće – kaže Nemeš. Osim što se bavi glazbom, Nemeš je voditelj i na beogradskom TDI radiju gdje ima svoj talk show „Večernji program“ s još dvojicom kolega te prima svakakve pozive.

- Uf. Razni luđaci zovu i super je što je tako jer nikad nije dosadno. Bila je zanimljiva ispovijest žene koja nam je pričala ako vara muža jer nije zainteresiran za nju i nisu imali seks godinama, ali da ga voli i da bi voljela vratiti stari plamen. Iako emisija ima zabavan karakter ima takvih situacija gdje se stvarno potrudimo da koliko god možemo pomognemo slušatelju koji ima problem, jer stvarno treba imati muda ispričati tako javno što vas muči – kaže Nemeš, koji sinkronizira i crtane filmove.

- Najsretniji sam bio zbog uloge Shereddera u novoj verziji Ninja kornjača, jer je to crtić na kojem sam odrastao. Kad sam bio mali htio sam biti Michelangelo, a postao sam glavni negativac. Tako je to i u životu valjda, svašta zamišljaš kad si klinac, a onda odrasteš i vidiš da si daleko od najbolje verzije sebe – kaže Nemeš. S bivšom suprugom Marijanom nije u kontaktu.

- Nema potrebe za time, ali nismo se rastali u zloj krvi – ističe Nemeš. Iskreno govori i o razlozima rastave.

- Promijeni se čovjek, nije to tako rijetko. Negdje usput očekivanja od života postala su nam skroz drugačija, a to je onda loša podloga za budućnost. E bolje dobar razvod nego loš brak – kaže Nemeš.

U Big Brother sumnja da bi opet ušao.

- Evo uspješno odbijam pozive za sve moguće realityje već sedam godina. To je sve otišlo kvragu, više ništa nije taboo, mislim da se samo čeka ubojstvo u realityju – kaže Nemeš. Najteže po izlasku iz Kuće bila mu je, govori, paranoja koja ga je uhvatila.

- Nisam mogao biti na mjestu gdje je gužva. Srećom, uz psihologa, psihijatra i dosta pića sve se riješi – zaključio je Nemeš.

