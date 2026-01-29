Dramatične haljine, duge noge i slavni lančić vrijedan milijune: Ovako je Margot Robbie očarala

Nakon što je svijet obojila u ružičasto i redefinirala promotivne turneje u eri filma "Barbie", Margot Robbie zakoračila je u novo, mračnije poglavlje. Pojavila se u dva zanimljiva izdanja promovirajući novi film 'Wuthering Heights'
Margot Robbie (35) oduševila je odjevnim kombinacijama na promociji filma 'Wuthering Heights' ovih dana u SAD-u.
Za jedno pojavljivanje odabrala je u srijedu crvenu kombinaciju dizajnerice Dilare Findikoglu.
Kombinacija koja se sastoji od impresivnog korzeta i kratke suknje naglasila je njezine duge noge i vitku liniju.
Uz to je odjenula i jaknu s naglašenim ramenima, a sve upotpunila tankom ogrlicom i cipelama na petu.
Na svjetskoj premijeri filma "Wuthering Heights" u Los Angelesu, australska glumica pokazala je da je njezina transformacija u Cathy Earnshaw, tragičnu junakinju gotičkog romana Emily Brontë, potpuna
No, više od same glumačke uloge, Robbie je te večeri utjelovila duh jedne druge legendarne ljubavne priče, one između Elizabeth Taylor i Richarda Burtona, noseći jedan od najslavnijih komada nakita u povijesti.
U suradnji sa stilistom Andrewom Mukamalom, arhitektom njezina "Barbie" modnog uspjeha, Robbie je odabrala unikatnu couture haljinu modne kuće Schiaparelli
Steznik bez naramenica, izrađen od crne čipke, stapao se sa suknjom čije su latice prelazile iz duboke crne u zagasitu, grimizno crvenu boju.
Završni i najvažniji detalj bio je komad nakita koji nosi težinu povijesti, legende i jedne od najvećih hollywoodskih romansi: ogrlica s dijamantom Taj Mahal koja je nekoć pripadala Elizabeth Taylor.
Procjenjuje se da ogrlica vrijedi oko osam milijuna dolara, odnosno približno 7,4 milijuna eura, no njezina stvarna vrijednost leži u priči koju nosi.
Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih dragulja iz basnoslovne kolekcije slavne glumice
Priča o dijamantu seže stoljećima unatrag, u sedamnaesto stoljeće i Mogulsko Carstvo. Srcoliki dijamant, na kojem je na perzijskom jeziku ugravirana poruka "Ljubav je vječna", car Jahangir poklonio je svojoj supruzi Nur Jahan.
Dragulj je kasnije naslijedio njihov sin, car Shah Jahan, isti onaj koji će iz ljubavi prema svojoj preminuloj supruzi Mumtaz Mahal izgraditi veličanstveni Taj Mahal. Vjeruje se da je upravo on darovao ovaj dijamant Mumtaz, čime je simbolika vječne ljubavi utkana u samo srce kamena.
Nekoliko stotina godina kasnije, dragulj je dospio u ruke kuće Cartier, koja ga je ugradila u raskošnu ogrlicu od pletenog zlata i rubina, čiji dizajn podsjeća na tradicionalne indijske svilene niti.
Ogrlica je 1972. godine ponuđena Richardu Burtonu dok je s Elizabeth Taylor čekao let na njujorškom aerodromu.
Ubrzo nakon toga, poklonio joj ju je za četrdeseti rođendan tijekom raskošne proslave u Budimpešti. Taj čin postao je još jedno poglavlje u njihovoj burnoj, javnoj i strastvenoj romansi
Odabir ovog konkretnog komada nakita bio je daleko od slučajnosti. Tim Mendelson, jedan od povjerenika imanja Elizabeth Taylor, otkrio je da su upravo oni kontaktirali stilista Andrewa Mukamala.
- Bili smo oduševljeni kada nam se Andrew javio i ponudili smo mu dijamant Taj Mahal da ga Margot Robbie nosi na svjetskoj premijeri. Elizabeth je cijenila simboliku nakita, a nijedan drugi komad u njezinoj legendarnoj kolekciji nije više povezan s epskom, neospornom i burnom ljubavlju koja nadilazi vrijeme, pa čak i smrt - izjavio je Mendelson.
