ZA LJEPOTICOM MNOGI UZDIŠU

Dramatične haljine, duge noge i slavni lančić vrijedan milijune: Ovako je Margot Robbie očarala

Nakon što je svijet obojila u ružičasto i redefinirala promotivne turneje u eri filma "Barbie", Margot Robbie zakoračila je u novo, mračnije poglavlje. Pojavila se u dva zanimljiva izdanja promovirajući novi film 'Wuthering Heights'
Photo call for the film Wuthering Heights in Beverly Hills
Margot Robbie (35) oduševila je odjevnim kombinacijama na promociji filma 'Wuthering Heights' ovih dana u SAD-u.  | Foto: Mario Anzuoni
Margot Robbie (35) oduševila je odjevnim kombinacijama na promociji filma 'Wuthering Heights' ovih dana u SAD-u.  | Foto: Mario Anzuoni
