U 72. GODINI

Umrla je Catherine O'Hara, Kevinova mama u 'Sam u kući'

Umrla je Catherine O'Hara, Kevinova mama u 'Sam u kući'
Foto: Profimedia

Catherine Anne O’Hara ostavila je neizbrisiv trag u filmskoj industriji tijekom karijere koja je trajala desetljećima. Pamtimo je po kultnom božićnom klasiku, ali i po filmu 'Bubimir'

Catherine O’Hara, legendarna glumica poznata po ulogama u 'Sam u kući', 'Bubimir' i brojnim filmovima, preminula je u 72. godini, piše TMZ.

Javnosti je najpoznatija kao majka Kevina McCallistera iz filma 'Sam u kući'. Ova nagrađivana glumica odrasla je u Torontu u velikoj obitelji, poput one koju je imala u poznatom filmu, a tamo se krenula baviti komedijom 1974. godine. Dobila je glavnu ulogu u jednom popularnom showu, a krajem 70-ih godina dala je glas za nekoliko animiranih filmova.

Apple TV+'s 77th Annual Primetime Emmy Awards Party
Foto: Profimedia

Na filmu je debitirala 1980. godine, a glumila je i uz bok Meryl Streep. Nakon filma 'Bubimir' dobila je ulogu u poznatom božićnom filmu 'Sam u kući', a istaknula je i koliko voli taj serijal.

- Obožavam blagdansko vrijeme sa svojom djecom sam svake godine gledala božićne filmove. Moram ih natjerati i da gledaju "Sam u kući" također - rekla je svojedobno glumica.

LMKMEDIA_HOME_ALONE-FILM-LMK110-33
Foto: Supplied by LMK / IPA

Supruga, producenta Boa Welcha, upoznala je na setu filma 'Bubimir', vjenčali su se 1992. godine, a zajedno imaju dva sina. O'Hara je tijekom četrdesetogodišnje karijere osvojila Zlatni Globus, nagradu Genie, Emmy, SAG i kanadsku nagradu Screen.

Poznata je i po ulozi Moire Rose u seriji Schitt’s Creek, u kojoj je glumila u svih 80 epizoda i osvojila brojne nagrade i priznanja.

World Premiere Of Apple TV+'s Series 'The Studio' Season 1
Foto: Profimedia

Njezina najnovija televizijska uloga bila je u Apple TV+ seriji The Studio, u kojoj je glumila uz Setha Rogena, za što je također dobila priznanja i nominacije.

