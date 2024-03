Dražan iz Šibenika odgovorio je netočno na samo jedno pitanje: Kući otišao s pet tisuća eura...

Nastavnik stručnih predmeta u Tehničkoj školi u Šibeniku, Dražan Budiša, prije nego li je odustao na posljednjem pitanju, samo je na jedno odgovorio netočno. Međutim, potrošio je sve jokere i prijetila mu je opasnost da u slučaju netočnog odgovora na posljednjem pitanju padne na 1.000 eura. Stoga, kada je vidio pitanje, odmah je odlučio: 'Neću odgovoriti na ovo pitanje.'

Pitanje zbog kojeg je kući otišao s 5.000 umjesto 15.000 eura bilo je: Tko je od navedenih član benda Biohazard? A) Cliff Burthon B) Bobby Hambel C) Marko Scott Travis D) Steve Harris. Da je na njega odgovarao, ponudio bi odgovor A) , dok se točan odgovor krio iza B) Bobby Hambel.

Prvi joker koristio je na četvrtom pitanju: Ako želite preplivati od istoka Australije do Novog Zelanda, koje more morate preplivati? A) Zlatno more B) Tasmanovo more C) Australsko more D) Cookovo more Dvoumio se između odgovora B i D odgovora, a kad mu je ostao B, znao je da je to točan. odgovor.

Najviše mu je glavobolje zadalo pitanje o Bibliji: Prema Bibliji, koliko je godina imao Noa u trenutku potopa? A) 600 B) 666 C) 888 D) 900 Pozvao je brata Vladimira u pomoć, ali kad mu brat nije mogao sa sigurnošću ponuditi točan odgovor, Dražan je iskoristio sve preostale jokere, pa je ostao točan odgovor A) 600

