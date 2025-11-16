Ne pripadam svijetu slavnih, govori nam Dražen Žerić Žera uoči slavljeničkoga koncerta Crvene jabuke 21. studenog u zagrebačkoj Areni
VELIKI INTERVJU ZA 24SATA PLUS+
Dražen Žerić Žera: Slava me u ovih 40 godina nije promijenila
Čitanje članka: 5 min
Kad krenu 'Tugo nesrećo' ili 'Nekako s proljeća', sve drugo stane. Te pjesme nose nešto što se ne objašnjava, samo osjeti. Iza njih stoji Dražen Žerić Žera (61), glas koji desetljećima neprekidno spaja ljubav, nostalgiju i jednostavnost u ono što publika najviše voli - iskrenost. Crvena jabuka, jedan od najvoljenijih bendova regije, ove godine slavi 40 godina postojanja.
